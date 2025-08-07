Francis Ford Coppola lascia l'ospedale: com'è andato il ricovero

Buone notizie per i tanti fan di Francis Ford Coppola che in queste ore hanno trattenuto il fiato per la salute del regista. Solo pochi giorni fa il regista de Il padrino era stato ricoverato a Roma per sottoporsi a un intervento al cuore che era già stato programmato da tempo per l'ablazione della fibrillazione atriale, malattia che colpisce tra l'uno e il due per cento della popolazione mondiale e che, pur non essendo considerata letale, nel lungo periodo può portare a danni irreparabili all'organo cardiaco. Al suo arrivo in ospedale, però, Coppola aveva accusato un'aritmia che aveva richiesto un periodo di stretta osservazione prima di poter procedere con l'intervento vero e proprio. Il regista di Apocalypse Now si è dunque poi sottoposto all'operazione al cuore, che consiste nel "bruciare" le cellule che sono responsabili di mandare stimoli elettrici errati o anomali. L'intervento, che si è svolto nel reparto di Cardiologia del Policlinico di Tor Vergata, è stato guidato dal dottore Andrea Natale, che è considerato uno dei pionieri nel suo ambito, l'elettrofisiologia, e che Coppola aveva conosciuto già trent'anni fa, quando il medico lavorava a San Francisco.

L'intervento al cuore sembra essere andato molto bene ed era stato lo stesso Francis Ford Coppola a rasserenare familiari e fan attraverso un post pubblicato su Instagram in cui si leggeva " Sto bene! Sto approfittando della mia permanenza a Roma per aggiornare la mia procedura di fibrillazione atriale, che ho fatto trent'anni fa, con il suo inventore, un grande medico italiano: il dott. Andrea Natale". A distanza di meno di quarantotto ore dalle rassicurazioni social, ora la conferma sulle buone condizioni di Coppola arriva anche dalle fonti ospedaliere che hanno divulgato la notizia che il regista è già stato dimesso dall'ospedale di Tor Vergata. Francis Ford Coppola - che ricordiamo ha 86 anni - è apparso in ottima salute e si è accomiatato dall'equipe medica spendendo parole di gratutidine per tutti. Dai medici che si sono occupati del suo stato di salute fino agli addetti alle pulizie che hanno tenuto in ordine la sua stanza e sono passati a rimetterla in ordine dopo che a Coppola è stato dato il permesso di abbandonare la struttura ospedaliera.

Francis Ford Coppola, che sta ancora affrontando il lascito del flop del suo precedente film, Megalopolis, presentato lo scorso anno anche alla Festa del Cinema di Roma, ha passato gran parte della sua estate nel Bel Paese.

Alla ricerca delle location perfette per il suo nuovo lavoro cinematografico, il regista ha trovato anche il tempo e la voglia di viaggiare verso Soverato, in Calabria, per rispondere alle domande di giovanissimi cinefili nella tradizionale cornice del Magna Grecia Film Festival.