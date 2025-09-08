Afef Jnifen dice addio ad Alessandro Del Bono: nuovo amore all’orizzonte

È finita tra Afef Jnifen e Alessandro Del Bono. L’ex modella e l’imprenditore, amministratore delegato di Mediolanum Farmaceutici, hanno annunciato la separazione con un comunicato sobrio ma carico di significato. " Dopo averci pensato a lungo – ha scritto Afef sui social – io e Alessandro abbiamo deciso di mettere fine al nostro matrimonio. Rimaniamo grati per il tempo che abbiamo condiviso e per il sostegno dei nostri cari, mentre andiamo avanti ognuno per la propria strada ".

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, dopo che durante l’estate la coppia era stata avvistata insieme in vacanza alle Eolie, apparentemente in serenità, alimentando le speranze di una riconciliazione dopo mesi di indiscrezioni sulla crisi.

Dalla favola a Saint-Tropez alla separazione

Il matrimonio tra Afef e Del Bono era stato celebrato il 15 ottobre 2021 a Saint-Tropez, in Costa Azzurra, con un evento esclusivo e molto riservato. La proposta era arrivata due anni prima, nell’estate del 2019, a Positano, con un anello da sogno.

Ma la favola non ha avuto il lieto fine: dopo quattro anni, la coppia ha deciso di separarsi. Una scelta condivisa e maturata nel tempo, secondo quanto dichiarato dalla stessa Jnifen.

Per Afef è il quarto matrimonio finito

Quello con Del Bono era il quarto matrimonio per Afef Jnifen, nata a Ben Gardane, in Tunisia, nel 1963. Il suo primo matrimonio fu giovanissima, con un vicino di casa, “ per fare un dispetto ai genitori ”, come ha raccontato lei stessa. Una volta arrivata in Europa quel legame finì.

Nel 1990 sposa l’avvocato Marco Squattriti, da cui ha avuto il figlio Sammy. Anche questa unione si concluse alla fine degli anni ’90. Nel 2001 arriva il matrimonio con Marco Tronchetti Provera, imprenditore e allora presidente di Pirelli: la coppia ha condiviso 17 anni di vita, separandosi nel 2018.

Chi è Alessandro Del Bono

Alessandro Del Bono è un noto imprenditore italiano, amministratore delegato di Mediolanum Farmaceutici, azienda storica attiva nel settore della salute e della ricerca. Appartenente a una delle famiglie industriali più influenti del Paese, è conosciuto per la sua riservatezza e il basso profilo mediatico, nonostante sia spesso associato a figure pubbliche del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria.

Un nuovo amore all’orizzonte?

