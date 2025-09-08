Evasione e truffa allo Stato, Elkann paga 183 milioni e chiede la messa alla prova

Dopo due anni di indagine, arriva a una prima conclusione l’inchiesta sull’eredità di Marella Agnelli che ha visto indagati, tra gli altri, il numero uno di Stellantis John Elkann. La procura di Torino, che come ha scritto in una nota ritiene di avere accertato che la residenza svizzera della moglie di Gianni Agnelli (e madre di Margherita Agnelli, a sua volta madre di Elkann) era “fittizia” , ha depositato richiesta di archiviazione integrale per le posizioni del notaio Urs Von Grunigen, dei fratelli Lapo e Ginevra Elkann e la richiesta di archiviazione parziale per il delitto di dichiarazione infedele (limitatamente a due annualità) per le posizioni di John Elkann e Gianluca Ferrero.

I pm torinesi, Mario Bendoni e Giulia Marchetti, guidati dall’aggiunto Marco Gianoglio, hanno espresso” parere favorevole” alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata da John Elkann. Significa che potrà iniziare un percorso per estinguere il reato. Chiede in sostanza di svolgere lavori di pubblica utilità, e al termine di questo periodo che dovrebbe durare un anno, se avrà l'ok del giudice, il reato sarà considerato estinto. Inoltre i pm hanno dato l’ok alla richiesta di applicazione della pena presentata dal presidente della Juventus Gianluca Ferrero e hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini al notaio Remo Morone. I pm ritengono che rispetto alla posizione reddituale e patrimoniale della moglie di Gianni Agnelli, "risultano accertati redditi non dichiarati ai fini Irpef per un importo complessivo pari a circa 248,5 milioni di euro nonché una massa ereditaria non sottoposta a tassazione per un valore pari a circa 1 miliardo di euro ”. Gli indagati hanno versato al Fisco già 183 milioni circa. Una somma che "estingue integralmente il debito tributario, comprensivo di sanzioni ed interessi".

La procura spiega che a sostegno delle accuse vi siano "plurimi, consistenti e convergenti elementi indiziari acquisiti dalla Guardia di finanza nel corso delle indagini, svolte attraverso approfondite perquisizioni presso società, studi professionali e abitazioni private riconducibili agli indagati, analisi della documentazione e delle copie forensi dei dispositivi acquisiti nonché audizioni di diverse persone informate sui fatti, che hanno permesso, sempre allo stato degli atti, di ricostruire come fittizia la residenza svizzera di Marella Caracciolo in relazione

ai fatti in contestazione”. La procura ha tenuto conto, tra l'altro, “dei riscontri a rogatorie internazionali appositamente attivate, tra cui quelle rivolte alla Confederazione elvetica e al Granducato del Lussemburgo”.