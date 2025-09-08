Attentato su un bus a Gerusalemme: cinque morti, uccisi due terroristi. Katz ad Hamas: "Rilasciate ostaggi o sarete annientati"

Netanyahu convoca i vertici della sicurezza dopo l'attentato
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta attualmente tenendo una "valutazione della situazione" con i responsabili della sicurezza in seguito all'attacco di questa mattina all'incrocio di Ramot a Gerusalemme. Lo ha affermato l'ufficio del premier.
Sale a cinque morti il bilancio dell'attentato a Gerusalemme
È salito a 5 il numero dei morti nell'attentato terroristico a Gerusalemme nord. Le vittime erano un uomo di 60 anni, tre di 30 e una donna di 50 anni. I feriti sono 11 di cui sette in gravi condizioni.
Sanchez: "Da grandi potenze indifferenza e complicità con Netanyahu
"La comunità internazionale non sta sapendo fermare la tragedia" a Gaza, "forse perché le grandi potenze del mondo sono rimaste incagliate tra l'indifferenza di un conflitto che non finisce e la complicità con il governo del premier Netanyahu". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa in cui ha annunciato nove misure contro Israele per cercare di "fermare il genocidio". "La Spagna non ha bombe atomiche o portaerei e grandi riserve di petrolio, noi da soli non possiamo fermare l'offensiva israeliana ma ciò non significa che non ci proveremo perchè ci sono cause per cui vale la pena lottare, anche se non è unicamente nelle nostre mani farcela", ha rimarcato il premier socialista.
Attentato a Gerusalemme, quattro i morti
Secondo le prime informazioni fornite dal servizio di soccorso del Magen David Adom e dalla polizia, quattro persone sono rimaste uccise nell'attentato a Gerusalemme nord, al Ramot Junction. I terroristi sono saliti su un autobus della linea 62 e hanno aperto il fuoco. Sono stati uccisi da un soldato che si trovava sul posto, secondo le prime informazioni.
Cinque feriti sono in gravi condizioni. Il notiziario di Channel 12 ha intervistato il paramedico del servizio ambulanze arrivato sul luogo dell'attacco: "Siamo arrivati in massa non appena abbiamo sentito la segnalazione. Una volta sul posto abbiamo visto persone che giacevano prive di sensi ai lati della strada e sul marciapiede vicino alla fermata dell'autobus. C'è molta distruzione sulla scena, vetri rotti a terra e molta confusione. Abbiamo iniziato a fornire cure mediche ai feriti e continuiamo a curarli e a trasportarli in ospedale".
Katz ad Hamas: "Rilasciate gli ostaggi o sarete annientati"
Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha esortato Hamas a rilasciare gli ostaggi e deporre le armi o di prepararsi ad affrontare la distruzione di Gaza e il suo stesso annientamento. "Questo è un ultimo avvertimento agli assassini e agli stupratori di Hamas a Gaza e negli hotel di lusso all'estero - ha dichiarato Katz su X -: rilasciate gli ostaggi e deponete le armi, altrimenti Gaza sarà distrutta e voi sarete annientati".
Media israeliani: nella proposta Usa per accordo "garanzie significative per Hamas"
La nuova proposta Usa per un accordo di cessate il fuoco con ostaggi a Hamas include "garanzie molto significative" che Israele non riprenderà i combattimenti finché saranno in corso i colloqui per porre fine alla guerra. Lo riporta Ynet, citando fonti a conoscenza dei dettagli dei negoziati. Secondo le fonti, se la proposta entrerà in vigore, le Forze di difesa israeliane non manterranno le loro attuali posizioni, ed è probabile che si verifichi un "riassetto" durante il cessate il fuoco. La proposta, che secondo una fonte vicina al primo ministro Benjamin Netanyahu Israele sta "seriamente prendendo in considerazione", prevede che Hamas rilasci tutti i 48 ostaggi, vivi e morti, il primo giorno, mentre Israele rilascerebbe centinaia di palestinesi. Inoltre, secondo le fonti, l'Idf annullerebbe il piano di occupazione di Gaza City. Le due parti, hanno aggiunto, avvieranno colloqui sulla fine della guerra sotto la supervisione personale di Trump e il cessate il fuoco continuerà finché dureranno i negoziati.
Attentato a Gerusalemme: 15 feriti, uccisi due terroristi
Quindici persone sono rimaste ferite in un presunto attacco terroristico a Gerusalemme Est. Lo afferma il servizio di soccorso Magen David Adom, citato da Times of Israel. Cinque si trovano in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe stata commessa da due uomini armati. "Due terroristi che hanno sparato sono stati uccisi", riporta Channel 12.