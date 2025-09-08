Francia, voto di fiducia per Bayrou. Macron cerca un sostituto. La diretta

Non le manda certo a dire François Bayrou. "Signore e signori del Parlamento, avete il potere di rovesciare il governo, ma non avete il potere di cancellare la realtà". Nel corso del suo discorso davanti all'Assemblea nazionale, il capo del governo francese si rende conto di essere arrivato al capolinea, ma cerca di richiamare tutti al pragmatismo.E prova a darne qualche esempio: "La realtà rimarrà inesorabile, la spesa continuerà ad aumentare e il peso del debito, già insostenibile, diventerà sempre più pesante e costoso". Ha fatto poi appello alla "coscienza personale" di ogni deputato.
"Le forze politiche preparano il caos"
"Le forze politiche che annunciano che faranno cadere il governo - osserva il primo ministro francese - sono "opposte tra loro" e "incompatibili tanto nelle idee quanto nei secondi fini" e "se prevarrà la loro logica di divisione" stanno preparando "il caos e il disordine" in cui "ognuno grida nel suo angolo" e da cui "non potrà venire nulla di buono".
"Ho scelto di rivolgermi a voi come se il mio destino non fosse scritto", ha detto ancora tra i fischi dell'opposizione. "La caduta irrevocabile" del governo "è stata annunciata fin dal primo minuto della sua esistenza", ha dichiarato ancora Bayrou.
"Con il mio piano in 4 anni il debito non aumenta più"
Il premier ha difeso il suo "piano per procedere verso il "disindebitamento" e "affinché la Francia sfugga all'inesorabile marea di debiti che la sommerge in quattro anni". Secondo Bayrou, con il suo piano in quattro anni, "il nostro debito non aumenterà più. E se il debito non aumenta più, allora il lavoro dei francesi, la loro inventiva, la loro creatività, la loro fiducia ritrovata rimetteranno il paese in marcia".
"Il debito sottomette come le armi, perdiamo la libertà"
"La sottomissione al debito è come la sottomissione alla forza militare: sottomessi dalle armi o dai creditori, in entrambi i casi perdiamo la nostra libertà": questo il messaggio lanciato da Bayrou nel suo discorso di politica generale all'Assemblée nationale, su cui - salvo soprese - verrà sfiduciato. Il premier, nell'accorato appello alla rappresentanza nazionale, ha quindi invocato una "presa di coscienza" contro "l'inesorabile marea del debito che sommerge" la Francia. Quindi la proposta di un piano per riportare il deficit al 3% del Pil entro il 2029.
"Francia magnifica cattedrale da ricostruire"
Bayrou elenca i "problemi" che zavorrano la Francia secondo lui: "il calo di produzione del paese "fin dall'anno 2000", un problema di "educazione" che fa fatica a formare i giovani e con una scuola che non garantisce "l'eguaglianza delle possibilità" per tutti, una crisi degli alloggi, un problema di emergenza climatica, di sicurezza, di migrazioni e di integrazione, di squilibri fra grandi città e "deserti rurali" e una questione legata alla vita nei Territori francesi d'Oltremare. "La Francia - ha detto Bayrou - è una magnifica cattedrale da ricostruire. Tutte queste questioni sono oggi condizionate alla capacità di controllare le nostre spese e al sovraindebitamento"