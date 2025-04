"Ha perso tutto mentre andava al cimitero dalla moglie". Appello social per Lino Banfi

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è stata una vigilia di Pasqua fortunata per il celebre attore italiano, l'88enne Lino Banfi, che questa mattina mentre si recava al cimitero per una preghiera alla defunta moglie Lucia ha smarrito non solo il suo telefono cellulare ma anche documenti e carte di credito. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso i suoi effetti personali dalle parti di Via Lorenzo Il Magnifico nel quartiere romano di Piazza Bologna dove risiede il pugliese.

L'appello del quartiere

Molto conosciuto perché abita in quella zona dall'ormai lontano 1967, appena si è diffusa la notizia è partito un tam tam social per aiutare il popolare attore che ha chiesto aiuto ai suoi fan. Immediato, in uno dei più numerosi gruppi di Facebook chiamato "Quelli di Piazza Bologna", l'amministratore Amos Tesciuba ha scritto un post dove ha spiegato l'episodio nei dettagli. " Purtroppo il nostro amico Pasquale Zagaria (Lino Banfi) ha smarrito il telefono, oltre a documenti e carte, stamattina nei pressi di via Lorenzo il Magnifico. So che è difficile, ma se qualcuno lo avesse trovato o lo trovasse, sarebbe bellissimo. Grazie" .

Le risposte degli utenti

Una volta letto l'appello, sono state numerose le reazioni delle persone che abitano nel quartiere romano che si sono compenetrati con l'attore pugliese dispiaciuto per l'accaduto. Da " Forza Lino " ad altri che hanno auspicato la possibilità che possa ritrovare il prima possibile quello che ha perso. " Noi abbiamo optato per i tag nel portafoglio e nelle chiavi, perché purtroppo può capitare a tutti, a prescindere dall’età. Incrociamo le dita per il nostro Lino Banfi", ha scritto un utente alludendo alla moderna tecnologia che consente in tempo reale, con appositi "trova oggetti", di conoscere sempre dove si trovano oggetti come smartphone, documenti ma anche le valigie quando si parte e (spesso) vengono smarrite.

Dal momento che Lino Banfi non fa parte di questo specifico gruppo Facebook (ne esisono numerosi che si chiamano allo stesso modo), l'annuncio è stato scritto dall'amministratore che ne spiega le ragioni specificando perché esistono gruppi come questo.

Tramite il gruppo (e non solo) si cerca di aiutare chiunque nei momenti di bisogno –

– Il post l’ho scritto io, com’è già capitato in passato per altre persone, semplicemente perché Lino non è nel gruppo e perché, oltre agli oggetti smarriti menzionati, c’è una foto della moglie a cui lui tiene moltissimo

aggiunge Tesciuba”.