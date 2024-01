Alain Delon, nominato un amministratore di sostegno

La magistratura francese ha nominato un amministratore di sostegno per Alain Delon. La decisione urgente è arrivata a due settimane dalle richieste presentate alla procura di Montargis dai legali dello stesso attore e dal figlio del divo, Anthony Delon. A rendere nota la notizia è stata la tv francese Bfm, che ha parlato di una "misura provvisoria" di tutela giudiziaria, che consente all'attore di prendere ancora alcune decisioni in autonomia, ma non quelle più importanti, delle quali si occuperà l'amministratore di sostegno.

La magistratura francese ha ritenuto che le condizioni di salute di Alain Delon, colpito da un ictus nel 2019 e da un linfoma l'anno successivo, siano tali da richiedere l'intervento di una figura esterna alla famiglia, che da mesi è in lite su ogni decisione riguardante l'attore. Il primo a dirsi felice della nomina di un mandatario, che potrà compiere alcuni atti a nome di Alain Delon, è stato il figlio Anthony, che nella giornata di domenica è stato ospite di Verissimo, prima di conoscere le decisioni del giudice. "Se questo può mettere le cose in chiaro ed evitare che gli avvocati parlino della malattia di mio padre senza nemmeno consultare i documenti, è una buona cosa. Questa controversia medica finirà una volta per tutte", ha dichiarato l'uomo alla BfmTv.

A seguito delle disposizioni giudiziarie sono arrivate anche le dichiarazioni della figlia, che attualmente vive con il padre nella proprietà di Alain Delon in Francia. "Dobbiamo essere molto soddisfatti di questa decisione", ha fatto sapere la donna attraverso il suo avvocato, Frank Berton. Sulla stessa linea anche l'ex dama di compagnia dell'attore, Hiromi Rollin, che ha definito la decisione dei giudici la migliore per lui: "Ciò consentirà a una terza persona di assistere il signor Alain Delon nelle sue cure mediche. Il giudice ha ritenuto necessario allontanare i figli di Delon dalla gestione delle cure mediche del padre".

Sullo stato di salute di Alain Delon, però, arrivano voci contrastanti. Anthony a Verissimo ha parlato di "invenzioni dei media", mentre il quotidiano Le Parisien aveva rivelato le scioccanti parole che Delon aveva pronunciato il 20 luglio 2023 durante la visita di un medico: "Voglio morire, la vita è finita". L'ispezione sanitaria era avvenuta nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria su Hiromi Rollin, che era stata denunciata dai tre figli, e nel suo rapporto trasmesso al tribunale, il medico avrebbe anche dichiarato che Delon era "in uno stato di esaurimento fisico e psicologico con un forte rischio di suicidio".