"La sua vita è finita…" Si aggravano le condizioni di salute di Alain Delon

Tutto il mondo dello spettacolo si sta stringendo attorno alle sorti di Alain Delon. Il divo del cinema francese, amato per i suoi profondi occhi color cristallo e il suo temperamento fuori dagli schemi, si sta lentamente consumando, non solo per un linfoma, ma perchè provato da una vita di eccessi e da una lunga faida familiare che è balzata agli onor di cronaca durante la fine del 2023. Ora, mentre i suoi tre figli si stanno battendo per mantenere altro il buon nome del padre, i legali rappresentanti di Alain Delon fanno sapere che le condizioni dell’attore sono peggiorate rispetto agli ultimi mesi. Queste sibilline affermazioni sono trapelate in rete dato che attualmente sono in corso le indagini ai danni di Hiromi Rollin.

La dama di compagnia, che è sempre stata fedele al buon Delon, è stata accusata dai figli dell’attore di “abuso di debolezza” ai danni di un divo sul viale del tramonto. Come è ben noto, la vicenda ha scatenato diverse reazioni da parte della stampa e di tutti gli amici fedeli dell’attore. La vicenda sarà lunga e complicata, ma, nel mentre procedono le indagini, i legali rappresentanti di Alain Delon cercano di contenere la fuga di notizie.

Per questo motivo solo qualche giorno fa hanno pensato di inviare una nota alle principali testate giornalistiche francesi per aggiornare sull’indagine e, per di più, per rivelare le condizioni di salute dell’attore che, per l’appunto, non sono affatto positive e incoraggianti. “ La sua vita è finita. Alain Delon si è aggravato ed è caduto in uno stato di depressione molto grave – fanno sapere i legali -. È indebolito e incapace di costruire frasi coerenti. Come hanno affermato i medici si sarebbe verificata una significativa alterazione del discernimento, legata a un rallentamento del pensiero e a difficoltà nella risoluzione dei suoi problemi familiari” , hanno aggiunto. Si è deciso di procedere in questo modo anche solo per far capire quanto sia grave la situazione e quanto le sue condizioni di salute si potranno aggravare ancora di più da un momento all’altro. I legali sperano in meglio ma le rivelazioni non sono incoraggianti.

Nel frattempo le indagini ai danni di Hiromi Rollin, la dama compagnia che di anni ne ha 77, al momento è stata allontanata dalla sua abitazione di Doucy nell’estate del 2023. Il caso è ben lontano dalla chiusura ma le conclusioni della Procura di Montargis al momento scagionano la donna, escludendo che abbia esercitato violenza su di lui e nemmeno “molestie morali”.