"Chiesta la tutela giudiziaria". Il figlio di Alain Delon chiede perizia medica, accusando la sorella

La faida tra i figli di Alain Delon si inasprisce. Dopo il durissimo scambio di accuse tra Anthony e Anouchka Delon sullo stato di salute dell'attore, la vicenda è finita sul tavola della procura di Montargis: "Un perito medico è stato incaricato di valutare la situazione di Alain Delon per un'eventuale misura di tutela legale". A riferirlo è il sito francese Paris Match, che da settimane si sta occupando della guerra fratricida tra i tre figli di Alain Delon.

La faida tra i fratelli Delon

Al centro della disputa ci sono le condizioni di salute dell'attore francese, che nel 2019 è stato vittima di un ictus dal quale non si è mai ripreso del tutto. Delon, 88 anni, vive attualmente con la figlia, Anouchka, 34 anni, ma secondo l'accusa dei fratelli Anthony e Alain-Fabien la donna starebbe manipolando il padre nascondendo le sue reali condizioni di salute. Non solo. Secondo i fratelli Delon la sorella vorrebbe portare via il padre dalla Francia, trasferendolo in Svizzera, per evitare di pagare le onerose tasse di successione in caso di morte dell'attore. Dal 5 gennaio scorso tra Anthony e Anouchka sono volate accuse pesantissime a mezzo stampa e tv, dove entrambi hanno rilasciato interviste di fuoco. Inizialmente la stampa francese aveva parlato addirittura di una denuncia fatta da Alain Delon contro il maggiore dei suoi figli, Anthony, ma la verità emersa nelle scorse ore parla di ben altro.

La procura e la perizia medica

La procura di Montargis ha ricevuto due distinte richieste - una da parte degli avvocati di Anthony Delon e una da parte dei legali di Alain Delon - per la messa sotto tutela giurisdizionale "per motivi di salute". L'attore e il figlio chiedono la stessa cosa, cioè che sia un perito a stabilire le sue reali condizioni di salute e poi un giudice a decidere chi, tra i figli, dovrà prendersene cura. "La Procura ha preso pubblicamente atto di queste richieste e ha annunciato di aver contattato un medico autorizzato per valutare la situazione di Alain Delon", ha affermato il procuratore di Montargis, Jean-Cédric Gaux, attraverso una nota stampa. Ma sugli sviluppi della procedura non ci sarà "nessuna altra comunicazione".

Le condizioni di salute di Alain Delon

La protezione giudiziaria, alla quale si appella in particolare Anthony Delon, è legata a quanto scoperto di recente ma avvenuto tra il 2019 e il 2022. In quel periodo Anouchka Delon ha sottoposto il padre a cinque esami cognitivi, senza informare i due fratelli dei risultati dai test, che descrivevano un Delon "estremamente vulnerabile". A quel punto Anthony ha cercato di fare luce sulla vicenda depositando in tribunale una richiesta di chiarimenti in merito, mentre il fratello minore, Alain-Fabien, l'ha denunciata "per circonvenzione di incapace". In una intervista rilasciata alla tv elvetica, la figlia dell'attore si è difesa parlando della necessità di fare curare in Svizzera Alain a causa della scarsa qualità delle cure francesi e a sua volta ha denunciato Anthony per diffamazione. In tutto questo lo stato di salute di Alain Delon starebbe peggiorando. "Ci sono giorni in cui è presente e giorni in cui è assente, è consapevole, poi dimentica, si rifugia nei suoi pensieri e a volte non sente", ha dichiarato nei giorni scorsi Alain Fabien.