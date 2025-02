Alessandro Basciano, rissa in discoteca con un amico di Facchinetti. Il dj scortato fuori dal locale

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre si attende ancora la decisione dei giudici dell'appello contro la revoca della misura cautelare in carcere, Alessandro Basciano è finito al centro di una nuova controversa vicenda. Secondo la ricostruzione fornita sui social network da Gabriele Parpiglia - che ha condiviso un video dell'accaduto - il Dj ed ex volto di "Uomini e Donne" avrebbe avuto un alterco con un amico di Francesco Facchinetti mentre si trovava all'Hollywood e la sicurezza del locale lo ha scortato fuori tra grida e insulti.

Cosa è successo nel locale

Nelle scorse ore Gabriele Parpiglia ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un breve filmato, nel quale si vedono alcuni addetti alla sicurezza di un locale scortare fuori Alessandro Basciano in evidente stato di alterazione. È lo stesso giornalista a riassumere ciò che sarebbe successo pochi minuti prima: " Ieri sera all'Hollywood Milano Alessandro Basciano si è scagliato contro Mike, amico storico di Francesco Facchinetti. I presenti parlano di rissa e minaccia di morte da parte di Basciano, allontanato dalla security. Il team di Facchinetti e la vittima denunceranno l'accaduto". Per avvalorare il racconto Parpiglia ha condiviso anche alcuni messaggi ricevuti sul suo cellulare da parte di testimoni che avrebbero assistito alla rissa.

La replica di Basciano

Quando il video di Parpiglia è diventato virale sui social, Basciano ha affidato alle storie del suo account Instagram la sua versione sull'accaduto, criticando Parpiglia: " Il signor Parpiglia, comportandosi come un avvoltoio, ha pubblicato un video per dipingermi come fa comodo al "politicamente corretto". Ma alle situazioni bisogna sapere dare un contesto e non strumentalizzare e manipolare l'informazione. Un tale, che non so chi sia, mi ha voluto provocare offendendo la madre di mia figlia e, nonostante tutto ciò che tra noi è successo, non permetto che si insulti gratuitamente o strumentalmente. I pecoroni cascheranno nel trappolone, le persone intelligenti guarderanno altrove" .

Basciano-Codegoni, il processo

Se, come riferito da Parpiglia, Basciano dovesse essere denunciato, la sua situazione legale potrebbe complicarsi. Al momento il disc jockey è accusato di stalking nei confronti dell'ex fidanzata Sophie Codegoni, conosciuta nel programma "Uomini e donne", e lo scorso novembre era stato arrestato - su denuncia dell'influencer - ma era stato rilasciato da San Vittore poche ore dopo.

Due settimane fa si è svolta un'udienza innella quale i pm hanno chiesto di nuovo il suo arresto, questa volta non in carcere ma ai domiciliari e la decisione dei giudici è attesa nei prossimi giorni.