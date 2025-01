Negati i domiciliari ad Alessandro Basciano, ma lui si difende: "I virgolettati della mia ex fanno più rumore di un'ordinanza"

Ascolta ora 00:00 00:00

Le porte del tribunale di Milano si sono riaperte per Alessandro Basciano, popolare volto televisivo finito al centro di una brutta vicenda di stalking e minacce ai danni della sua ex compagna, Sophie Codegoni. In aula l'ex protagonista di Uomini e donne ha affermato di non rappresentare un pericolo per l'ex fidanzata ma ora spetterò ai giudici del Riesame stabilire se sussistano o meno le esigenze cautelari nei suoi confronti. Per lui i pm hanno chiesto l'arresto questa volta non in carcere ma ai domiciliari.

Le accuse e la difesa di Basciano

In tribunale, dove è stato ascoltato nel corso dell'ultima udienza, Alessandro Basciando si è difeso: " Gli atti persecutori non ci sono stati prima e non ci saranno neanche dopo. C'è poco da dire ". Dopo l'arresto avvenuto lo scorso 21 novembre - che lo fece finire nel carcere di San Vittore - la Procura ha chiesto il riesame della revoca da parte del gip Anna Magelli della custodia cautelare nei suoi confronti alla luce delle nuove dichiarazioni rilasciate da Sophie Codegoni. Il 28 novembre l'influencer venne ascoltata nell'ambito dell'indagine condotta dei carabinieri del Nucleo investigativo e in quell'occasione Codegoni ribadì le accuse nei confronti dell'ex, che l'avrebbe insultata, minacciata di morte e persino perseguitata per quasi un anno e mezzo.

L'episodio dell'aggressione

Durante l'ultima udienza sono state depositate le testimonianze di alcuni amici di Sophie Codegoni, che hanno confermato la versione dell'influencer su un grave episodio di violenza che sarebbe avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 novembre scorsi. Quella sera Basciano avrebbe preso a pugni uno degli amici di Sophie Codegoni e sfondato il parabrezza della sua vettura; poi avrebbe chiamato Sophie per dirle che l'avrebbe raggiunta a casa per "ucciderla". Racconto che è stato inserito dai pm nel fascicolo del caso. Anche sulla base di questo i pm Antonio Pansa e Letizia Mannella hanno chiesto gli arresti domiciliari per Alessandro Basciano e potrebbero pronunciarsi anche sui gravi indizi di colpevolezza.

Le chat e lo sfogo di Basciano

Al vaglio dei giudici ci sono anche i numerosi messaggi intercorsi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Chat nelle quali comparirebbero minacce da parte del dj, mentre gli sms depositati dai legali di Basciano dimostrerebbero anche un rapporto civile oltre ai litigi.

È incredibile come dei virgolettati della mia ex facciano più rumore rispetto a un'ordinanza chiara di un gip. È assurdo, ma piano piano la verità verrà fuori".

All'uscita dall'aula Alessandro Basciano si è detto provato per il difficile periodo che sta vivendo e poi si è sfogato: "