Alessia Marcuzzi, la confessione: "Non sono una suora ma scelgo di stare sola"

La vita sentimentale di Alessia Marcuzzi è finita spesso al centro della cronaca rosa. La conduttrice ha avuto fidanzati famosi, è stata sposata con l'imprenditore Paolo Calabresi ed è finita anche al centro di un pruriginoso gossip per il presunto flirt con Stefano De Martino. Nonostante ciò è sempre stata molto riservata e ha cercato, quando ha potuto, di tenere lontano dai riflettori le sue relazioni. Oggi, complice il periodo da single, Alessia Marcuzzi si è lasciata andare ad alcune confessioni sul suo privato, svelando di non essere in cerca di un uomo.

Le parole di Alessia Marcuzzi

La conduttrice ha debuttato in tv con un nuovo programma "Obbligo o verità" e prima di tornare davanti al grande pubblico ha rilasciato una lunga intervista a Mara Venier, parlando del suo presente ma anche del suo passato: la lunga carriera a Mediaset, il periodo di crisi vissuto anni fa e i suoi grandi amori. A proposito di relazioni, Marcuzzi si è lasciata andare e ha svelato: " In questo momento non sto cercando l'anima gemella ".

Alessia ha ammesso di essere stata fortunata in amore e di avere trovato, prima in Simone Inzaghi e poi in Francesco Facchinetti, due uomini che hanno saputo essere padri presenti per i suoi figli; ma ha confessato di essere felicemente single e di non sentire il bisogno di guardarsi intorno: " In questo momento sto bene così. Ho tanti amici, i miei figli, mi godo del tempo per me. Lavoro tanto, stare da sola può far bene a se stessi. Tendo sempre a controllare, a fare stare bene gli altri, mi sto prendendo del tempo per me ora ".

"Avevo paura di rimanere sola"

Parlando della sua vita privata la conduttrice ha anche ammesso di avere vissuto spesso l'amore come una sorta di necessità per non sentirsi sola: " Sono sempre stata impegnata, da sola mai. Avevo anche l'ansia di rimanere da sola, ho avuto fidanzati, un marito, avevo voglia di sentirmi innamorata. Forse, in passato, ho sempre avuto un po' di paura a rimanere da sola". Poi ha fatto una dichiarazione forte, che ha fatto molto chiacchierare il web: "Comunque non sono una suora, cioè scelgo io di stare sola ".

E anche chi frequentare, ha detto tra le righe. A tal proposito, pochi mesi fa la conduttrice fu paparazzata spesso con il giovane ballerino Jody Proietti e all'epoca si parlò di una liaison tra i due, mai confermata dai diretti interessati.