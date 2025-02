Sanremo, Alessia Marcuzzi manda in tilt i social

Ascolta ora 00:00 00:00

Era la più attesa tra le co-conduttrici della 75esima edizione del festival di Sanremo, ma da grande protagonista Alessia Marcuzzi si è trasformata in una scheggia impazzita sul palco dell’Ariston. Gli abbracci dispensati a destra e a manca, gli annunci “macchiati” dai commenti e i siparietti fuori luogo non sono passati inosservati al pubblico in sala e ai telespettatori e il popolo dei social è letteralmente esploso.

Cosa è successo sul palco

Già dalla sua prima uscita, quando ha abbracciato mezzo Ariston, Alessia Marcuzzi è apparsa sopra le righe, ma con l’andare della serata la conduttrice ha inanellato una serie di gag sui generis che hanno scatenato commenti ironici sul web: “Alessia Marcuzzi per pietà smettila co 'sti abbracci”, “Di cosa si è fatta Alessia Marcuzzi per sapere?”, “Ma la Marcuzzi ha bevuto?”, “La Marcuzzi sta sbiancando Conti ”.

Dall’ironia alle critiche, però, il passo è stato breve e i suoi eccessi non hanno trovato il consenso del popolo dei social. “ Ma la Marcuzzi ha deciso di bruciare così la sua partecipazione? Emblema di tutti i cliché sulle bionde”, ha scritto un utente, mentre un’altra ragazza ha aggiunto: “Dopo questa serata no per la Marcuzzi non c'è una briciola di speranza che possa condurlo da protagonista sola. E Conti si sarà già pentito di averla chiamata!” .

Il rimprovero di Carlo Conti

Da sempre Alessia Marcuzzi si definisce un po’ “pazza” nel suo modo di condurre, ma nella serata finale del Festival la conduttrice sembra essere stata tradita più dall’emozione che altro. “ Più che emozionata sono proprio felice di essere qua: la felicità di essere all'Ariston” , aveva detto in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima serata di Sanremo: " È un regalo che mi ha fatto Carlo. Sarò al servizio dei cantanti, della musica. Sono qui per aiutarvi e celebrare un momento meraviglioso" . Ma invece di aiutare Carlo Conti, Alessia Marcuzzi lo ha messo palesemente in difficoltà in più di una occasione tanto che il conduttore ha dovuto richiamarla all’ordine. Come quando Marcuzzi ha abbracciato Achille Lauro prima dell’esibizione.

C’è un regolamento, non si può

”, ha precisato il direttore artistico, cercando di frenare l’esuberanza di Alessia Marcuzzi. Poi c’è il caso pubblicità occulta con il richiamo adurante la gag sui meme e anche in quel caso Conti è stato costretto a arginare la sua esuberanza.