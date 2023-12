Alessia Marcuzzi infiamma il web, De Martino a cena con l’amica, la classe della Seredova

L'ultima settimana ha regalato gossip bollenti all'ombra dell'albero di Natale. Protagonisti sempre i vip, che infiammano il web con foto piccanti (Alessia Marcuzzi), scatenano i paparazzi (Stefano De Martino e Gilda Ambrosio), parlano di corna e tradimento (no, non Belen e Ilary) e giocano a tira e molla (Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli).

"Sempre nuda sui social". L'ultimo post della Marcuzzi infiamma il web

Come promuovere un prodotto e scatenare la polemica: chiedere ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice di Boomerissima prosegue la sua attività imprenditoriale pubblicizzando i suoi prodotti di bellezza su Instagram. Per farlo, però, sceglie pose decisamente provocanti e foto quasi sempre senza veli. Così, dai oggi dai domani, i follower si sono scatenati sotto al suo ultimo post in déshabillé. C'è chi è stato più critico: "Non vendere il tuo corpo come marketing". Chi l'ha buttata sul sarcasmo: "E quindi mettiamoci gnude per sponsorizzarla (la crema, ndr)". Chi l'ha presa a ridere: "Giustamente esce la crema e si mette tutta nuda". E chi ha sintetizzato: "Sta sempre nuda sui social". Ma c'è anche chi ha apprezzato cotanta bellezza. I pro e i contro dei social.

Stefano De Martino paparazzato con Gilda Ambrosio

Che ci facevano Stefano De Martino e Gilda Ambrosio a casa dell'influencer napoletana e poi a cena insieme in un noto locale di Milano? Impossibile saperlo, più facile ipotizzarlo. Il conduttore e l'imprenditrice partenopea si conoscono da molti anni e già nel 2017 si parlò di un flirt tra di loro. " Con lei ho un'empatia fortissima ma siamo solo amici" , assicurò De Martino ma intanto ultimamente la coppia si fa vedere spesso assieme. Il settimanale Gente li ha paparazzati sotto casa di lei e poi a cena e il gossip è decollato. Uno, perché l'uscita a due è arrivata all'indomani dell'intervista di Belen a Domenica In, dove ha rivelato che Stefano l'ha tradita con almeno dodici "signorini". Due, perché anche gli amici - vedi Belen e Elio Lorenzoni - possono diventare amanti. Attendiamo sviluppi.

Corna e tradimenti, Alena Seredova: "Ho preferito stare in silenzio"

C'è chi spiattella corna e tradimenti ai quattro venti e poi c'è chi, per amor proprio e per quello dei propri figli, incassa e porta a casa in rigoroso silenzio. È il caso di Alena Seredova che, dieci anni fa (era il 2014), scoprì di essere stata tradita dal marito (oggi ex) Gigi Buffon ma non rilasciò né interviste né tanto meno cedette i diritti della sua storia a una piattaforma di streaming. I tempi sono cambiati viste le recenti celebri confessioni - Ilary Blasi con il docufilm "Unica" e Belen Rodriguez con l'intervista a Domenica In - e persino la classe e l'eleganza. "Mi piace farmi i cavoli miei ma sono ancora più convinta che la mia scelta di tacere è stata quella giusta", ha detto Alena Seredova su Eva3000. Chapeau.

Tira e molla tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la foto a cena insieme

Se i Prelemi si sono lasciati non è chiaro, ma intanto i due continuano a fare discutere per alcune storie pubblicate su Instagram. Da settimane si vociferava di un imminente addio ma Giulia Salemi, senza smentire, aveva invitato tutti a farsi letteralmente gli affari propri: "Stiamo riflettendo sul nostro rapporto ma sul futuro decideremo solo noi due. Il resto lo teniamo per noi". Nelle scorse ore sul web si è diffusa la notizia della fine della convivenza tra i due ex gieffini: Pierpaolo pare abbia traslocato. Così l'addio è sembrato a tutti più che evidente. Poi, però, venerdì sera i Prelemi si sono immortalati insieme in un ristorante di sushi. Felici e sorridenti. Ma insomma, si sono lasciati oppure no?