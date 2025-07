Andrea Delogu a Ballando, Patty Pravo punge Elodie, la mancia da record di Jeff Bezos

Weekend tempo di gossip. C'è chi critica Elodie (Patty Pravo), chi lascia mance da record (Jeff Bezos e consorte), chi è pronta a ballare in tv (Andrea Delogu) e chi finisce in mezzo a una lite (Matteo Bocelli).

Patty Pravo punge Elodie: "Brava, ma alla sua età non ero così"

Nell'ultima settimana Patty Pravo ha fatto molto parlare di sé per l'intervista rilasciata al Corriere. Tra aneddoti legati al suo nome (" Mi chiamo come uno zio suicida "), confessioni sul periodo della droga (" Le ho provate tutte tranne la cocaina") e rivelazioni sulla sua vita amorosa ( "Simone ha 35 anni, insieme ci divertiamo" ), la ragazza del Piper si è lasciata andare anche a qualche critica. Obiettivo delle sue pungenti parole? Elodie e la domanda se l'artista può essere una sua "erede". La risposta è stata netta: " È molto brava ma alla sua età non ero così. Si fa vestire dagli altri, io ho fatto di me ciò che volevo. Oggi si fanno dire quello che devono indossare, ci vuole più personalità ". Senza giri di parole.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, il retroscena dopo le nozze: mancia da 45 mila euro

Sono venti (secondo la rivista Forbes) i milioni che Jeff Bezos avrebbe speso per il suo matrimonio con Lauren Sanchez. Tra abiti, hotel, mezzi, lussi e ricevimento Mr Amazon avrebbe polverizzato una fortuna per assecondare i desideri della moglie Lauren. A "bilancio" sarebbero finiti anche i tre milioni in donazioni fatti dall'imprenditore alla città di Venezia, che per tre giorni è stato "ostaggio" di paparazzi e celebrità. Ma c'è un'altra spesuccia che Bezos avrebbe sostenuto per le sue nozze veneziane: la mancia da 45mila euro che il fondatore di Amazon pare abbia lasciato al personale dell'hotel Aman, l'albergo di lusso che si affaccia sul Canal Grande nel quale Bezos e la moglie hanno alloggiato per il matrimonio. Nessuna conferma (ma neanche una smentita) è arrivata dalla direzione dell'hotel.

Andrea Delogu a Ballando con le stelle, l'indiscrezione

Agosto si avvicina e come tradizione Milly Carlucci annuncerà i primi concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle attraverso i social network. I bene informati rivelano che la composizione del cast è ancora in via di definizione e che, a complicare la situazione, ci sarebbero le richieste economiche dei concorrenti vip (più elevate del budget messo a disposizione dalla Rai per il format). Un nome, però, sembra essere certo: quello di Andrea Delogu. " Forte dell'ottima esperienza dell'amica del cuore, Ema Stokholma, sulla stessa pista, Andrea Delogu si è decisa a ballare per lo show del sabato sera di Milly Carlucci ", fa sapere in esclusiva Davide Maggio. Un deja-vu per i fan della conduttrice che esordì in tv nel lontano 2002 come "Letteronza" tra i ballerini di "Mai dire Domenica".

Cosa c'entra Matteo Bocelli nella lite Grignani-Pausini: il retroscena

Negli ultimi giorni Laura Pausini e Gianluca Grignani sono finiti al centro della cronaca per il battibecco social, scatenatosi dopo l'annuncio dell'uscita del prossimo singolo della cantante. Il 12 settembre uscirà "La mia storia tra le dita", cover del celebre brano di Grignani, ma l'artista romagnola ha dimenticato di chiarire che si tratta di un rifacimento e nei suoi post promozionali non ha mai citato il cantautore (alla fine lo ha fatto). Lui si è risentito, ha provato a dire la sua sotto ai post di Laura ma i suoi commenti sono stati cancellati ripetutamente. Alla fine Pausini ha fatto "mea culpa" per la svista ma dietro al botta e risposta tra i due artisti ci sarebbe di più di una mancata citazione. E nel mezzo è finito anche Matteo Bocelli.

L'8 agosto uscirà infatti un'altra cover de "La mia storia tra le dita" in versione spagnola a firma del figlio di Bocelli in duetto con Grignani (che questa volta figura in prima persona). Anticipando la promozione del suo singolo Pausini avrebbe "pestato i piedi" a Bocelli e Grignani, che escono un mese prima con la loro versione spagnola. Questione di pubblicità e tempistiche, insomma.