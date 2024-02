Amadeus a gamba tesa sul caso Ferragni: “A Sanremo sarebbe la benvenuta”

Da più di tre mesi non si parla d’altro. Come abbiamo ben potuto vedere, tutto l’impero di Chiara Ferragni si è accartocciato su se stesso dopo il Pandoro-Gate che ha fatto emergere una storia di truffa ai danni del consumatore. In attesa che il caso giudiziario possa dare tutte le rispose ai numerosi interrogativi, la vita della Ferragni è a un bivio. Il dibatto su quanto è accaduto, non solo ha interessato i giornali e le platee televisive ma il suo caso è arrivato a lambire persino le cose di Sanremo e del Festival della canzone italiana. Non solo con sfottò e prese in giro ma anche con domande mirate che sono state rivolte ad Amadeus durante le conferenze stampa con i giornalisti. Diversamente dagli altri anni in cui il conduttore e direttore artistico non ha mai preso posizione su tutti gli “scandali” da tastiera che hanno animato il Festival, nell’edizione del 2024 più volte ha fatto trapelare il suo punto di vista su certe questioni anche piuttosto spinose.

Amadeus, infatti, ha preso posizione su quel momento (molto trash) in cui è stato protagonista con John Travolta ma ha commentato anche quanto sta accadendo attorno a Chiara Ferragni che, proprio lo scorso anno, ha diviso con lui il palco e, come era previsto, è stata la protagonista di momenti per nulla esaltanti, compreso quello del bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Ma il punto è un altro. Durante la conferenza stampa di presentazione della quarta serata, il conduttore è stato incalzato da Enrico Lucci, giornalista di Striscia La Notizia, il quale ha chiesto ad Amadeus chiarimenti in merito alla questione di Chiara e tutto il chiacchiericcio che si è creato attorno alla vicenda. " Dato che John Travolta e Russell Crowe non li hai invitati personalmente all'Ariston, cosa potrebbe succedere se si autoinvitasse Chiara Ferragni? " domanda il giornalista. Amadeus, pacato, ha risposto con estrema sincerità.