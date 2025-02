"Amadeus mi ha scritto...". Cosa ha detto Carlo Conti a Le Iene (e le parole all’orecchio di Giorgia)

Ascolta ora 00:00 00:00

La prima intervista post Sanremo di Carlo Conti è firmata da Le Iene. Stefano Corsi aveva blindato il direttore artistico un anno fa, facendogli firmare un "contratto" che lo obbligava, nel caso avesse condotto il Festival quando ancora non c'era certezza, a concedersi alle telecamere de Le Iene per la sua prima intervista. E così è stato. La iena Corsi ha raggiunto il conduttore toscano in hotel, prima del suo rientro a Firenze, e ha provato a carpire i segreti e i retroscena legati a Sanremo 2025.

Nella lunga chiacchierata davanti alle telecamere di Italia Uno Carlo Conti ha svicolato le domande più insidiose sulla politica, ha rivelato quali erano le sue canzoni preferite (quella di Lucio Corsi e quella di Francesco Gabbani) e ha scherzato sulla vicenda Tony Effe: " La collana? Non gliel'ho tolta io, sono delle regole. Però ero pronto a cantare al posto suo". Parlando con Corsi, il conduttore ha confessato di essersi scambiato una serie di messaggi anche con Amadeus, il suo predecessore sul palco dell'Ariston, sia prima che durante il Festival.

Il messaggio di Amadeus

L'ultimo sms è datato giovedì pomeriggio, quando tutti parlavano degli ascolti trionfali del Festival di Conti. Il direttore artistico non si è fatto problemi a dare il suo cellulare all'inviato delle Iene e a leggere il messaggio inviatogli da Amadeus: " Caro Carlo, sta andando alla grandissima, ti faccio i miei complimenti per i tuoi ascolti. Questo Festival è un successo… mi spiace che qualcuno faccia un confronto quotidiano con i tuoi ascolti con i miei. Tra noi non c’è uno che vince e uno che perde ma ha vinto l'azienda Rai, ha vinto il Festival di Sanremo, abbiamo vinto entrambi. Io con i miei, tu con i tuoi… Goditi questo momento! Con stima e amicizia ". Un sms al quale Conti ha replicato come aveva già fatto con i giornalisti nella mattinata di giovedì: " Grazie Ama, è esattamente quello che ho detto oggi in conferenza". Mentre a Le Iene ha rivelato: "Tra noi non c’è rivalità. Siamo partiti a fine anni Settanta… abbiamo fatto una gavetta lunghissima, veniamo dalla stessa strada ".

Cosa ha sussurrato Conti a Giorgia

Uno dei momenti più intensi del Festival è coinciso con la standing ovation che il pubblico dell'Ariston ha riservato a Giorgia, quando le è stato consegnato il premio Tim. Tra fischi di disapprovazione per la sua assenza dal podio dei migliori 5 e l'amore del pubblico, la cantante non è riuscita a trattenere le lacrime e Carlo Conti si è stretto accanto a lei.

Questa standing ovation, questo applauso, questo calore, valgono più di qualsiasi posizione in classifica"

Le telecamere hanno ripreso il conduttore che sussurrava qualcosa all'orecchio di Giorgia e a Le Iene Conti ha rivelato cosa le ha detto: "