"Sì, c'è stato...": quella voce su Amadeus e il futuro del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2024 ha fatto registrare numeri da record che hanno superato anche quelli delle quattro annate immediatamente precedenti: per questa ragione la Rai, nelle ultime ore, ha effettuato un tentativo per convincere Amadeus a condurre anche la prossima edizione nonostante, più volte, il popolare conduttore televisivo abbia affermato che quella di quest'anno sarebbe stata l'ultima.

L'indiscrezione

La rivelazione è stata fatta da TvBlog che ha spiegato come, nelle ultime ore, ci siano stati alcuni incontri tra l'Ad, Roberto Sergio, e Amadeus per discutere i dettagli sul rinnovo del contratto. Oltre a continuare a condurre trasmissioni quali "Affari Tuoi" e "I Soliti Ignoti",TvBlog spiega che la richiesta da parte della Rai sia stata quella di continuare a salire sul palco dell'Ariston anche per i prossimi due anni. Non appena diffusa la notizia, Fiorello non ha perso tempo contattando il suo caro amico nel corso della puntata del 7 marzo di "Viva Rai 2". " Eccolo ", ha esclamato lo showman siciliano in videochiamata con Amadeus mentre era intento a fare la barba.

La risposta a Fiorello

Dopo i complimenti per gli ascolti nel programma "Affari tuoi", Fiorello viene al dunque spiegando il retroscena di TvBlog sulla possibilità di rifare il Festival anche il prossimo anno. " Lo dicono loro, che ne so io ", aggiunge. Ecco la risposta, perentoria, di Amadeus. " No no, ma non lo faccio ", risponde inizialmente ma Fiorello è curioso di sapere se c'è stato l'incontro con i vertici della Rai. " Sì sì, c'è stato " ma il conduttore ha sottolineato che non gli è stata fatta nessuna specifica domanda su Sanremo " perché sappiamo che hai intenzione di non farlo ", spiega Amadeus riportando l'affermazione dei vertici della sua azienda. " In realtà mi hanno chiesto, in autunno o più avanti, di fare una prima serata io e te, gli Amarello ", spiega. " Ma tu ti fai i retroscena miei ", domanda Fiorello sorridente dicendogli che non ne sapeva nulla. " Quando saremo insieme in vacanza in Sardegna gliene parlerò ", conclude Amadeus.

Insomma, il conduttore è stato perentorio non lasciando, a quanto pare, nessuna porta aperta nemmeno per un ripensamento. Se sarà davvero così lo scopriremo nelle prossime settimane quando, sempre secondo TvBlog, sono previsti nuovi incontri tra la Rai e il rinnovo contrattuale dell'ex direttore artistico del Festival di Sanremo. Tutto questo accade dopo lo scoop di Striscia La Notizia secondo cui il televoto potrebbe non essere validato perché all'appello mancherebbero 700mila voti che potrebbero essere stati determinanti per stilare la classifica finale e definitiva del Festival.