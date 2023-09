Ancora guai per Corona, fermato senza patente alla guida di un Range Rover a Milano

Fabrizio Corona di nuovo nei guai dopo essere stato beccato alla guida di un Range Rover lungo viale Carlo Forlanini, a Milano, senza avere la patente di guida, che da ben 11 anni gli è stata ritirata. La vicenda si è conclusa con una multa e una segnalazione al tribunale di Sorveglianza.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito da Il Giorno, l'episodio si è verificato sabato mattina nel capoluogo meneghino. L'ex fotografo delle star stava guidando un Range Rover Sport in viale Forlanini quando ha compiuto una manovra che ha attirato subito l'attenzione di una pattuglia di carabinieri del nucleo Radiomobile. I militari hanno subito fermato la vettura, che stava procedendo a tutta velocità, e hanno scoperto che a bordo si trovava Corona in compagnia di un uomo di origine ecuadoriana. Invitato a fornire spiegazioni, l'ex fotografo ha dichiarato di essere diretto all'aeroporto di Linate per imbarcarsi su un volo diretto a Catania. Corona, infatti, doveva recarsi tempestivamente nella propria città natale per ricongiungersi al figlio.

La patente ritirata

Fabrizio Corona, tuttavia, non avrebbe dovuto trovarsi alla guida del Range Rover Sport dal momento che la sua patente era stata ritirata da anni. Da un controllo effettuato dai carabinieri, infatti, è emerso che il documento era stato revocato il 13 agosto 2012 dalla prefettura di Napoli, ben 11 anni fa. I militari hanno dunque provveduto a multare l'ex fotografo con una sanzione amministrativa, come disposto dall'articolo 116 del Codice della strada. Si parla di una sanzione che va da un minimo di 5mila fino a un massimo di 30mila euro.

La segnalazione al tribunale di Sorveglianza

Oltre alla multa, Fabrizio Corona è stato segnalato al tribunale di Sorveglianza di Milano. Insieme a lui, infatti, si trovava un uomo di origini ecuadoriane con precedenti di polizia. Non solo. L'ex paparazzo dei vip si trovava fuori dalla propria abitazione in un orario non consentito e senza autorizzazione, violando di fatto le prescrizioni dell'affidamento in prova a cui avrebbe dovuto sottostare. Corona, che terminerà di scontare la propria pena il 17 settembre 2024, si trova ai domiciliari dal 2022, e non può uscire di casa durante la fascia oraria compresa tra l'1:30 e le 12. Per questo la segnalazione al tribunale di Sorveglianza.