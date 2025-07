"Andate a f...". Francesca Michielin sbotta contro gli haters che la insultano

Gli scontri verbali tra cantanti e utenti social sono ormai all’ordine del giorno. Questa volta è il turno di Francesca Michielin, nota cantante italiana e più volte chiamata a partecipare al Festival di Sanremo. L’artista ha deciso di risponder ad alcuni commenti negativi sul suo contro direttamente con il suo profilo social ufficiale. L’oggetto del contendere, come spesso accade, sono insulti e offese inutili contro l’artista in sé e contro il corpo della cantante in particolare.

“La dovete smettere. A me ormai non frega niente, perché so cosa il mio corpo ha vissuto e ho le spalle abbastanza larghe, ma penso alle tante ragazze giovani che ricevono e leggono questi commenti. Andate a fan... (o in terapia, così non dobbiamo andarci noi per colpa vostra)". Questo lo sfogo della Michielin che reagisce agli insulti ricevuti online dopo la pubblicazione di un video in cui appare in pantaloncini, con le gambe scoperte. Che poi ha condiviso su X uno dei tanti commenti ricevuti: "Ragazza sei troppo giovane per mettere su chili, datti una regolata e mettiti nelle mani di una buona nutrizionista. Comunque fai come ti piace, ciao". Da qui la reazione piccata della cantante: "Io potrei essere in forma come no, avere 5 chili in meno o 10 in più per mille motivi personali, ma è proprio il commentare il corpo di una donna che non capisco”

Purtroppo, non è il primo esempio di una personalità pubblica offesa senza sé e senza ma da alcuni utenti sui social.

Appena due giorni fa, Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2023, è finita al centro di una bufera social per un video pubblicato su TikTok in cui si esibisce con disinvoltura sul palco. In molti hanno commentato il corpo di Sarah con espressioni poco adeguate accusandola di essere “inadatta” a ballare, “appesantita”, “ingrassata”.