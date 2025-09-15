Andrea Delogu, dieta e allenamenti in vista di Ballando: "Conto i carboidrati. Sono a dieta da quando ho 36 anni"

Il conto alla rovescia per l'inizio di Ballando con le stelle è cominciato e tra i concorrenti che scenderanno in pista c'è Andrea Delogu. La conduttrice si sta già allenando per l'esordio in prima serata sabato 27 settembre e sui social network ha già condiviso foto e video in sala prove con il suo maestro di ballo Nikita Perotti. Tra un passo a due e infinite sedute di allenamento, però, Delogu ha voluto condividere anche un messaggio legato all'alimentazione e al fitness, accendendo il dibattito sul web.

Dieta durante Ballando con le Stelle

Nelle scorse ore Andrea Delogu ha pubblicato un post nel quale ha parlato della dieta, che segue da alcuni anni, e di come è cambiato il suo corpo dall'inizio degli allenamenti per Ballando. " Io non sono fortunata come molte che "non ingrasso mangio un po' di tutto ho il metabolismo veloce". No, il mio metabolismo è un pezzo di m... perché sui 36-38 anni ha deciso che non ne aveva voglia di andare veloce e si è seduto a gambe incrociate. Di botto, da un mese all'altro. Quindi io sono a 'regime alimentare sano'/dieta, da allora", ha scritto la conduttrice sulla sua pagina Instagram. "Conto i carboidrati, evito quasi totalmente i cibi processati e mi alleno almeno 2 o 3 volte a settimana (in modo assolutamente non costante e senza logica apparente) tutto per non avere il fiatone quando faccio 3 scalini e per non dover cambiare taglia di pantaloni ogni 3X2. Non lo so come ca**o ragione il mio corpo, mica ingrasso nel volto, no! Ingrasso dalla vita in giù, mai distribuito, solo settoriale", ha proseguito.

Come è cambiato il suo corpo

Delogu, che di recente è tornata single dopo la lunga relazione con il giovane modello Luigi Bruno, ha fatto una lunga riflessione sul corpo che cambia dopo i 40 anni e gli "sgarri" che commette pur cercando di seguire un regime alimentare corretto: " Non mi lamento, il mio corpo è questo da qualche anno, lo amo tantissimo, ma rosico a volte, a cena soprattutto. Ci sono periodi dove mi sfondo di cibo, magari non sono serena e trovo lì uno sfogo. Se non mi lasciassi andare ogni tanto, non so come farei".

: "Sono a 8 giorni dall'inizio dell'allenamento di Ballando con le Stelle, (e a 2 mesi di sedute di pilates e fisioterapia preventiva, ho la spalla debole e una sciatica pazzerella), dove per 2, 3 o 4 ore al giorno mi alleno buttando sudore e imprecazioni per ballare bene e mi sono rassodata, dormo e la pancetta dietro è sostenuta da un inizio di addominale che non fa sbudellare tutto. Non so come arriverò alla fine ma tutto questo è bellissimo"

Dall'inizio deglia Ballando con le stelle, però, grazie alla dieta e all'intenso allenamento fisico il suo fisico si è trasformato già in modo evidente