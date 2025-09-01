Andrea Delogu torna single: è finita la storia con Luigi Bruno

Dopo quattro anni insieme si chiude la storia d’amore tra Andrea Delogu e Luigi Bruno. A dare la notizia è il settimanale Chi, anticipando l’uscita in edicola del nuovo numero. La conduttrice televisiva, 43 anni, e il modello, di 17 anni più giovane, avevano iniziato la loro relazione un anno dopo la fine del matrimonio di Delogu con l’attore Francesco Montanari, che a giugno si è sposato con Federica Sorino.

La conferma sui social

A confermare la rottura è la stessa Andrea, che sui social ha lasciato intendere il momento delicato che sta attraversando: " Quanto è complicato mentalmente questo periodo per te da 1 a 10, Andrea? " si legge in un suo post, con una risposta che non lascia spazio a dubbi.

Se da un lato la carriera professionale della conduttrice procede a gonfie vele, con nuovi progetti in arrivo, sul fronte sentimentale si chiude un capitolo importante. La crisi con Bruno era iniziata da tempo, ma ora sembra arrivata la conferma definitiva della separazione.

Un momento difficile

Nota per la sua sincerità e il rapporto diretto con il pubblico, Delogu non ha mai nascosto i momenti difficili della sua vita. Ha parlato apertamente della depressione affrontata in passato e dell’infanzia trascorsa nella comunità di San Patrignano insieme ai genitori. Proprio con Bruno sembrava aver ritrovato serenità, superando anche i pregiudizi legati alla notevole differenza d’età tra i due.