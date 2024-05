Anna Kalinskaja, chi è la nuova fidanzata di Sinner

Alla fine, il gossip ha travolto anche Jannik Sinner. Il tennista italiano, noto per essere molto riservato e schivo sulla sua vita privata, ha dovuto cedere e confermare che la sua relazione con Maria Braccini si è conclusa e che ora al suo fianco c'è la collega Anna Kalinskaya. Sinner lo ha fatto con una mossa a sorpresa che ha spiazzato tutti, fan e giornalisti, rispondendo a una domanda diretta durante una conferenza stampa.

Il tennis, Kyrgios e i social

"Della mia vita privata sapete esattamente che non mi piace parlare tanto. Sì, sto con Anna però teniamo tutto molto riservato come mi conoscete. Di più non parlo", ha confermato l'altoatesino e subito si è scatenata la curiosità attorno alla tennista russa, numero 25 del ranking Wta. Ma chi è davvero la donna che ha rubato il cuore di Sinner? Anna Nikolajevna Kalinskaya è nata a Mosca il 2 dicembre 1998 e ha esordito sul terreno rosso a livello WTA nel 2014. Da quel momento ha vinto sette titoli in singolare e nove nel doppio nel circuito ITF oltre a una vittoria in WTA nel doppio. Nel 2020 la tennista russa aveva avuto una breve storia con il collega australiano, Nick Kyrgios, ma il feeling era durato poco e sui social Anna si era sfogata, salvo poi cancellare il post: "Tu non sei un ragazzaccio, sei semplicemente una persona cattiva". Appassionata di moda e viaggi, su Instagram la Kalinskaya è seguita da oltre 220mila follower ma nessun indizio - né foto né follow (non segue Sinner) - avevano fatto intuire che tra lei e Jannik fosse scoppiata la passione.

L'inizio della relazione con Sinner

Invece le segnalazioni sulla loro frequentazione erano arrivate da più parti. Mentre Maria Braccini, la storica fidanzata di Sinner, era sparita dalla vita dell'altoatesino, Anna Kalinskaja è entrata dalla porta principale. A inizio maggio era stata vista a Torino al J Medical, dove Sinner si stava curando l'anca poi - pochi giorni fa - la coppia era stata paparazzata insieme a Parigi alla Langosteria dello Cheval Blanc. "Sono rimasti per tutto il tempo seduti al bancone, chiacchierando in modo molto fitto e cercando di non farsi notare", aveva riferito Dagospia, riportando le indiscrezioni circolate sulla nuova coppia del tennis. Quando Anna è comparsa sulla tribuna del Suzanne Lenglen per assistere al match di esordio di Sinner contro lo statunitense Christopher Eubanks al Roland Garros l'ufficialità sulla loro relazione era solo una formalità.

La scelta di Sinner di mettere a tacere i rumor, parlando apertamente alla stampa della sua relazione con Anna Kalinskaja, non ha però spento la curiosità su di loro. E inon rimarranno di certo alla larga.