Annalisa si prende la scena: l'espressione di Fedez fa impazzire il web: "Romperà anche con lei?"

Dopo la lite con Luis Sal, Fedez potrebbe arrivare ai ferri corti anche con Annalisa. Almeno è quello che pensano gli utenti dei social dopo avere assistito all'ultima esibizione di Fedez insieme a J-Ax e Annalisa al Radio Zeta Future Hits Live 2023. Quando Annalisa si è presa la scena, complice un siparietto con i conduttori della serata, Fedez non sembra averla presa proprio benissimo e il popolo dei social si è letteralmente scatenato tirando in ballo Luis, l'amicizia e la possibile nuova rottura con l'artista di "Mon Amour".

Il chiacchiericcio social si è scatenato a seguito della partecipazione di Annalisa, Fedez e J-Ax al Future Hits Lives 2023, il concerto evento organizzato da Radio Zeta. Il trio, che è appena uscito con il brano estivo Disco Paradise, è stato chiamato a esibirsi nella serata musicale, visto il successo che la canzone sta ottenendo in radio e sulle piattaforme musicali. Ma al termine dell'esibizione, la scena se l'è presa Annalisa.

Annalisa-Fedez, cosa è successo sul palco

" Ho visto lei, che bacia lui, che bacia lei, che bacia me. Voi ci avete capito qualcosa che la frequentate? ", ha esordito Jody Cecchetto, conduttore della serata, tornando sul palco subito dopo l'esibizione dei tre e spostando l'attenzione su Annalisa. Cecchetto ha ripetuto il ritornello della canzone dell'ex talento di Amici "Mon Amour", brano più ascoltato delle ultime settimane, e ne è nata una gag con J-Ax: " Non c'è da capire, c'è da ascoltare. Ma il mio microfono non va più? C'è da ascoltare con il cuore quando canta Annalisa ". Invece di parlare di Disco Paradise e della collaborazione tra i due rapper e la cantante, Cecchetto e la collega Camilla Ghini hanno colto la palla al balzo per introdurre proprio Annalisa con la sua "Mon Amour", ma Fedez - che per tutta la durata del siparietto è rimasto in silenzio abbozzando sorrisi di circostanza - non è apparso entusiasta di essere finito in secondo piano. Soprattutto quando i conduttori hanno invitato lui e J-Ax a lasciare il palco a Annalisa per esibirsi da sola.

La reazione del popolo dei social

Fedez contrariato non è sfuggito all'occhio attento dei telespettatori che su Twitter hanno subito commentato la sua espressione non proprio felice: " Raga ma tipo Fedez che quando parlavano dell’altro singolo di Annalisa teneva il muso?", "Fedez proprio oscurato da Annalisa lui proprio è nero", "Lui si è pentito di avere chiamato Annalisa questa estate". Così dopo il meme di Luis Sal diventato virale ("Chiama la mamma, chiama l'avvocato") Fedez è finito di nuovo al centro degli sfottò e c'è chi teme che Annalisa sarà la prossima depennata dalla lista degli amici del rapper.