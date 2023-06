Luis Sal vs. Fedez, lo youtuber vince la sfida social: cosa dicono i numeri

Nella sfida social - quella dei dati e dei consensi - vince Luis Sal. Lo scontro tra i due ex amici e colleghi, consumatosi sul canale di Muschio Selvaggio, ha fatto letteralmente il botto in rete e i due video di spiegazioni pubblicati da Fedez e Luis Sal sono i più visti sul loro canale YouTube. Insomma, al pubblico del podcast piace di più lo screzio tra i due, che gli ospiti portati in studio fino a oggi.

I dati parlano da soli. Il video, che il creator bolognese ha pubblicato su YouTube l'8 giugno, ha quasi doppiato il filmato di Fedez, collezionando 4,2 milioni di visualizzazioni. Non a caso i quattro minuti di contenuto sono al primo posto nelle tendenze della piattaforma di streaming. Solo 2,3 milioni di visualizzazioni, invece, per il marito di Chiara Ferragni, che YouTube piazza terzo nelle tendenze nazionali. Luis Sal vince a mani basse anche nel gradimento che il pubblico di Muschio Selvaggio ha tradotto in like e commenti: 95mila like per Fedez contro 282mila centrati dal creator bolognese.

I commenti premiano Luis e smontano Fedez

Sarà per il video decisamente più chiaro e conciso (quattro minuti contro i quindici del rapper), sarà per i toni ironici e i dettagli forniti (ben più vaga invece la narrativa di Fedez), fatto sta che il pubblico ha premiato la replica di Luis al video, nel quale Federico Lucia spiegava i motivi dell'addio dell'ex amico e collega al podcast fondato insieme nel gennaio 2020: " Genialità, ironia e intelligenza in soli cinque minuti. Chapeau", "Hai vinto a mani basse. Siamo tutti con te Luis. Muschio senza di te scomparirà", "Lo hai azzerato, da signore, esponendo i fatti e usando una giusta dose di ironia". Difficile trovare un commento negativo sotto al video di Luis Sal, che ha colpito nel segno per la quasi totalità del pubblico del podcast: "Luis top divulgatore. In meno di cinque minuti spiega quello che EgoFedez non è riuscito a fare in quindici minuti di ca****e ".