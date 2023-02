Dolore e commozione alla camera ardente di Costanzo

Questa mattina è stata aperta la camera ardente di Maurizio Costanzo in Campidoglio. Tanti i volti noti che si sono avvicendati davanti al feretro del conduttore e giornalista per un ultimo saluto prima dei funerali, che si terranno in forma solenne lunedì 27 febbraio presso la chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma. Passando da un ingresso laterale per evitare la folla in fila, Maria De Filippi è arrivata alla camera ardente insieme a suo figlio Gabriele. Entrambi con un completo scuro, si sono seduti in prima fila e lei ha continuato a parlare con il ragazzo che è entrato piangendo nella sala della Protomoteca.

" Poche volte ho visto un tributo che fosse anche un plebiscito. È come se giovani e vecchi di questo paese si fossero inchinati tutti di fronte a Maurizio Costanzo ", ha detto Gianni Letta uscendo dalla camera ardente dove era arrivato insieme al figlio Giampaolo, ad di Medusa. Letta conosceva molto bene il giornalista: " Ho di lui un ricordo bello, positivo. Ha raccolto tutto quello che in una vita così operosa e così lunga ha seminato. Possiamo dire che prima di altri aveva intuito il potere della televisione e l'ha ben gestito come un sovrano illuminato ". Anche il ministor della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è arrivato in Campidoglio. È stato lui ad annunciare i funerali solenni per il giornalista. " Quand'è nato il Tg2 Post, gli telefonai per avere le sue impressioni e lui me le diede, insieme anche ad alcuni consigli molto affettuosi e amichevoli, l'avevo apprezzato grandemente. Era un maestro di televisione, credo che abbia lasciato un segno importante nel giornalismo e nella tv italiana ", ha detto il ministro.

Tra i primi a rendere omaggio a Costanzo c'è stato Fiorello, anche lui entrato da un ingresso laterale insieme alla moglie Susanna. Lo showman siciliano ha sostato in raccoglimento davanti al feretro, poggiando le mani sulla bara e si è poi intrattenuto con i familiari per le condoglianze. Grandi abbracci con la vedova e il figlio, prima di lasciare spazio agli altri che si sono recati in Campidoglio. Nessuna dichiarazione da parte di Fiorello una volta lasciata la camera ardente. " L'ho conosciuto a 15 anni. È stato tutto nella mia vita: un alleato, un maestro, un papà ", ha invece dichiarato Pierluigi Diaco uscendo dal Campidoglio con evidente commozione. Nessuna dichiarazione nemmeno per Mara Venier, arrivata alla camera ardente mano nella mano proprio con Diaco.