Perché Mara Venier non è andata alla presentazione dei palinsesti Rai

Ha destato qualche timore l'assenza di Mara Venier alla presentazione del nuovo palinsesto Rai che si tiene oggi, venerdì 27 giugno. Il pensiero di molti fan è andato subito alla possibilà che potessero esserci degli attriti fra l'azienda e la famosa conduttrice televisiva. La notizia della mancata presenza di "zia Mara" alla conferenza circola da ieri, ed è già da allora che si stanno diffondendo le teorie più disparate.

Mara Venier, riportano alcuni, sarebbe "adirata per i cambi imposti a Domenica In per la prossima stagione". La conduttrice, fa sapere l'Espresso, sarebbe scontenta in caso di eventuale cambio del capo autore e capo progetto. Altri, invece, hanno pensato con preoccupazione alla salute del marito. Per fortuna non si è trattata di nessuna di queste ipotesi.

Mara Venier è comparsa in un video dove si trova a bordo di un aereo in compagnia dell'amato compagno. " Dopo 8 mesi ci spostiamo ", ha dichiarato la conduttrice italiana, vibisibilmente di buon uomore. Grazie al filmato postato su Istagram, sappiamo che la coppia, dopo mesi, è tornata a mettersi in viaggio. Anche Nicola Carraro, seduto a breve distanza, sorride e saluta verso la videocamera. Stando quanto riferito da FanPage, i due sarebbero diretti in Puglia.

Dunque nessuna protesta contro la Rai, la Venier è solo riuscita a ritagliarsi una vacanza con il marito, pesantemente fiaccato dalle cure per rimediare alle proprie condizioni di salute.

Carraro, infatti, sta lottando contro gli effetti di una brutta ernia del disco in combinazione ad alcuni problemi ai polmoni. Secondi altre indiscrezioni, la coppia sarebbe invece diretta a Santo Domingo, dove possiede una villa che li ospita durante l'estate.