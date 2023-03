Aurora Ramazzotti si sposa? Il dettaglio nella foto che non è sfuggito ai fan

Ormai manca davvero poco ed Aurora Ramazzotti diventerà mamma. Infatti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è giunta all’ultimo mese di gravidanza, ma nelle ultime ore sembrano essere sempre più insistenti le voci sul presunto matrimonio con il compagno Goffredo Cerza. I due vivono insieme a Milano e recentemente hanno condiviso il primo scatto della cameretta del figlio.

Il sospetto

Ad alimentare il sospetto del matrimonio tra i due sarebbe stato proprio un anello all’anulare sinistro della bella Aurora. Proprio nelle scorse ore, infatti, la futura nonna, Michelle Hunziker ha postato una foto su Instagram che ritrae Aurora, mentre accarezza il pancione, nuovamente con un prezioso anello al dito in bella mostra e che, inevitabilmente, fa pensare all’ipotesi delle nozze. La foto in questione ha fatto ulteriormente incuriosire i fan dell’influencer che già avevano notato il gioiello. A quanto pare, infatti, l’anello sembrerebbe essere un regalo di Natale da parte di Goffredo e se la notizia della gravidanza non la si poteva più nascondere, diverso è per l’ipotesi del matrimonio su cui i due probabilmente vogliono mantenere ancora il segreto.

Aurora sarà presto mamma

Indipendentemente dalle nozze o meno, ciò che tutti i fan aspettano con grande trepidazione è il momento in cui Aurora diventerà mamma per la prima volta. Mancano ormai pochi giorni alla nascita del primo figlio di Aurora e Goffredo e, secondo le indiscrezioni, dovrebbe chiamarsi Nicolò. Sono sempre più diffuse le foto che la ritraggono con un bel pancione, segno evidente che ormai siamo agli sgoccioli. D’altronde, proprio Aurora aveva detto ai suoi follower che il bebè sarebbe arrivato tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile.

La gravidanza ed il futuro parto

Aurora qualche settimana fa, in prossimità del parto, aveva annunciato che era arrivato il momento di interrompere gli allenamenti: "Conoscere ed ascoltare il proprio corpo e i propri limiti" aveva spiegato l’influencer su Instagram. Nonostante per lei lo sport fosse davvero importante sentiva che era arrivato il momento di prendersi una pausa: "È arrivato il momento di prendermi una pausa, anche se è difficile ammetterlo a me stessa. Mi sento come se stessi in qualche modo fallendo- poi ha continuato - Io mi fermo qui, passerò il restante tempo sul divano, magari facendo qualche passeggiata, ma comunque tranquilla".

A quanto pare la Ramazzotti, secondo le anticipazioni del settimanale Chi di Alfonso Signorini, partorirà in una clinica in Svizzera, la Clinica Sant’Anna di Sorengo, la stessa in cui, peraltro, è nata proprio la futura mamma.

Non ci resta altro che attendere la nascita del piccolo e, forse, soltanto allora verrà a galla qualche notizia in più circa l’ipotesi del matrimonio.