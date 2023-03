L'annuncio del parto, la smentita e gli hater. Cosa sta succedendo a Aurora Ramazzotti

Da ore il nome di Aurora Ramazzotti domina la scena social. Su Instagram e Twitter decine di post e cinguettii parlano del presunto parto della figlia di Michelle Hunziker e del nome dato al neonato. Nient'altro che una fake new. A confermarlo è stata la stessa Aurora, che sulla sua pagina Instagram ha smentito la notizia della nascita del bambino (prevista per fine marzo), che aspetta dal compagno Goffredo Cerza. Allo stesso tempo, però, l'influencer si è anche dovuta difendere dagli attacchi degli hater proprio sulla sua gravidanza.

Il parto e la smentita

Dopo alcuni giorni di assenza, Aurora Ramazzotti è tornata sui social con alcune storie, svelando di essere entrata ufficialmente nel nono mese di gestazione. Poi si è intrattenuta con i suoi follower, rispondendo alle loro domande curiose e, tra una foto e un video, ha smentito anche la notizia sul suo presunto parto. Lo ha fatto replicando con una serie di emoji divertite al commento di un follower al suo ultimo post, nel quale mostrava l'evoluzione della sua pancia negli ultimi mesi: " Ha partorito e si chiama Eros Junior ". Nonostante la smentita, la notizia è cominciata a circolare sul web, alimentando l'attenzione su di lei e scatenando i soliti odiatori del web.

Aurora Ramazzotti contro gli hater

Gli ultimi contenuti pubblicati dalla figlia di Eros Ramazzotti sul suo profilo personale hanno alimentato la frustrazione di alcuni hater, che l'hanno messa nel mirino. " Non vedo l'ora che nasca per porre fino a questo strazio di esibizionismo continuo di pance, neanche fosse la prima donna al mondo incinta", ha scritto un utente sotto alle ultime foto condivise dall'influencer e lei, stanca dei continui attacchi, ha replicato pungendo l'odiatore: "Prima vi davo fastidio io da sola, poi la mia gravidanza. Quando nascerà vi darà fastidio qualcos'altro. Forse il problema, alla fine, siete voi" .

Non è la prima volta che la primogenita di Michelle Hunziker replica agli attacchi degli hater, che la criticano per la sua gravidanza e per la sua popolarità. Lo scorso gennaio era finita al centro delle polemiche per l'outfit scelto per partecipare alla festa di compleanno della madre Michelle, mentre a dicembre si era addirittura cancellata dalla piattaforma Twitter per evitare il costante confronto con gli odiatori del web, che continuano a starle addosso, trovando sempre nuovi appigli per attaccarla.