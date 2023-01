"Bisogna avere pazienza...". Le parole sibilline della Hunziker sull'amore

I progetti lavorativi la impegnano su più fronti. La televisione la chiama e presto diventerà nonna (a soli 45 anni). Il 2023 di Michelle Hunziker non potrebbe essere più ricco. Eppure la ricerca della felicità è continua per la conduttrice svizzera che, nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, ha confessato di dovere fare un lavoro costante per mantenere in equilibrio la sua famiglia.

" Sono in un momento di grande libertà emotiva e personale", ha ammesso sulle pagine della rivista di Alfonso Signorini, dicendosi contenta della sua vita e della sua " famiglia patchwork". Tenere unito il passato (Eros Ramazzotti) al presente (le figlie avute dall'ultimo marito) e al futuro (Aurora in dolce attesa) non è sempre facile, ma lei si impegna: "Ci si lavora sempre e bisogna avere pazienza. Io cerco l'armonia, non la perfezione che mi veniva richiesta". Parole sibilline, che riportano l'attenzione sulla sua attuale situazione sentimentale.

Sul presunto ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi nessuna parola. Sui social la coppia si mostra affiatata e in sintonia e i paparazzi li hanno addirittura sorpresi più volte a cena insieme da soli, come una coppia che cerca di ritagliarsi del tempo. Eppure l'ufficialità di un ripensamento sul loro matrimonio non è arrivata. Anzi. Trussardi ha più volte precisato: " Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie ". Così Michelle si concentra su se stessa. " Io voglio vivere la vita a pieni polmoni" , ha confessato al settimanale Chi in edicola, parlando della sua vita oggi, a 45 anni, presto nonna e con una carriera piena di gratificazioni. Quello che succederà, si vedrà.