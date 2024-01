"Altro che caffè...". Cristiano Iovino smentisce Ilary Blasi: la verità sulla "frequentazione intima"

Cristiano Iovino sarebbe rimasto in silenzio come aveva fatto due anni fa quando il suo nome venne accostato a quello di Ilary per un presunto flirt. Ma dopo essere stato citato (in modo anonimo) da Ilary Blasi nel suo docufilm "Unica" e in tribunale da Totti, come testimone nella causa di divorzio, il tatuatissimo modello ha deciso di parlare. " Dietro consiglio dei miei legali, ho deciso, per una volta, di parlare io. Anche per evitare ulteriori strumentalizzazioni e chiudere la questione" , ha dichiarato Iovino nel corso della lunga intervista rilasciata al Messaggero, dove ha fatto rivelazioni importanti, smentendo tutta la ricostruzione fatta dalla conduttrice, che parlava solo di "un caffè".

La conoscenza e gli incontri segreti

Secondo quanto rivelato da Cristiano Iovino non si è trattato solo di un caffè ma bensì di weekend insieme, ore passate nell'appartamento milanese di lui e incontri saltuari che il modello riassume con un'unica frase: "Abbiamo avuto una frequentazione intima". E i dettagli della loro relazione li ha messi nero su bianco, ricostruendo dal principio la conoscenza. "Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori. Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020, attraverso i social, ho commentato scherzosamente un suo selfie in ascensore", ha raccontato Iovino, parlando del loro primo incontro avvenuto non a Milano in casa sua per un caffè, ma a una mostra di Banksy in centro a Roma e il feeling è stato immediato. "Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia (Solidani, ndr), ai Parioli", ha confessato Cristiano sostenendo di non avere mai frequentato locali né eventi pubblici con Ilary proprio per mantenere privata la frequentazione.

La notte in hotel e la fuga a New York

Nei giorni in cui la notizia del divorzio tra Totti e Ilary dominava sui media si parlò di una notte trascorsa da Iovino e la Blasi in un hotel di Milano, ma su questo punto il modello ha preferito tacere e rimandare ad altre sedi: "A questa domanda preferisco non rispondere. Se poi verrò chiamato in Tribunale, come dicono sulla stampa, riferirò in quella sede". Ilary Blasi gli avrebbe proposto di incontrarsi a New York, in occasione di un viaggio organizzato dalla conduttrice con alcuni amici, ma lui non accettò: "Mi propose di raggiungerla a New York. Era lì con la sorella e io avevo alcuni amici in città proprio in quei giorni. Peraltro, mi trovavo in Messico in quel periodo. Ma alla fine decisi di non andare". Eppure a settembre 2022, Iovino negava ogni coinvolgimento con Ilary Blasi.

"Mi ha fatto intendere che con Totti erano separati"

Nella lunga intervista Cristiano Iovino ha confessato che era consapevole che Ilary Blasi fosse sposata, ma riferisce anche che "mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere". Il modello colloca tutta la storia nel periodo che va da fine 2020 a fine 2021, quando le foto di Totti e Noemi Bocchi non erano ancora state scattate né tantomeno pubblicate.

" Non ci siamo più visti come prima dopo il weekend sfumato a New York. Siamo rimasti sempre in buoni rapporti, almeno fino all'uscita del suo documentario. Mi aspettavo che mi avvisasse, visto che ha parlato di me, anche se indirettamente ", ha proseguito l'uomo. Sebbene Ilary abbia evitato di fare nomi, tutti hanno capito che il protagonista maschile era Iovino e - complici le soffiate di Fabrizio Corona - il modello si è ritrovato al centro della scena mediatica: "Hanno cominciato a contattarmi tanti giornalisti, alcuni sono venuti sotto casa. La mia quotidianità e serenità è stata destabilizzata per diverse settimane".

La rivelazione su Bastian Muller

Sui motivi, che hanno portato alla fine della frequentazione intima con Ilary, Iovino è vago: "Non saprei dirle un motivo preciso. Credo semplicemente non ci sia mai stata, da parte di entrambi, la visione di qualcosa di più di quello che era. Io ho iniziato a frequentare un'altra ragazza e lei Bastian, che tra l'altro credo abbia conosciuto proprio a New York". La rivelazione fatta dal modello sull'attuale compagno della conduttrice, l'imprenditore tedesco Bastian Muller, getta nuove ombre sulle cause della fine del matrimonio con Totti, ma Iovino è sicuro delle sue dichiarazioni e è pronto a risponderne nelle sedi opportune: "Tutto ciò che ho detto è riscontrabile".