"Avevo un rutto in gola…". La rivelazione di Fedez mentre cantava a Sanremo

La canzone di Fedez piace al pubblico di Sanremo. Non è entrata nelle prime cinque preferite dai giornalisti ma i commenti di chi ha assistito alla gara da casa sono positivi. Magari non piace per la vittoria finale però sono tanti i commenti del tipo "non mi piace Fedez ma questa canzone è proprio bella". Il che alla fine è positivo. Il festival di Sanremo per il rapper è l'ultima occasione per dimostrare di essere ancora un cantante, per smarcarsi dal gossip che l'ha caratterizzato negli ultimi anni e sembra che abbia preso l'impegno molto seriamente. "Battiti" è una canzone che parla di depressione e delle difficoltà quotidiane di chi ci deve convivere, proprio come il rapper, che non ha mai nascosto i suoi problemi di salute mentale. Ma di Fedez si può dir tutto, tranne che non è autoironico. E così, dopo aver portato sul palco del teatro Ariston una canzone con un significato così profondi, ha svelato un retroscena inaspettato.

" È andata bene, ho avuto un problema che non ho mai avuto in vita mia: ho iniziato a cantare che avevo un rutto incastrato qua, in gola ", ha spiegato il cantante ai microfoni di Radio Due subito dopo la sua esibizione. Niente di strano, Fedez ha evidentemente avuto un episodio di accumulo di aria e la scienza ha dimostrato che esiste anche una correlazione tra l'eruttazione e lo stress. Il disagio del cantante nell'avere l'accumulo di aria incastrato nell'esofago durante l'esibizione è comprensibile, anche perché il rischio era che si liberasse mentre cantava, senza controllo, producendo un rumore che sarebbe stato (quello sì) imbarazzante e fonte di battute e di meme per il resto della sua carriera.

Tuttavia, come racconta lui stesso, Fedez durante l'esibizione ha avuto l'eruttazione (come direbbero i medici) ma nessuno se n'è accorto. " Non sapevo quando farlo, però poi l'ho capito e per fortuna non si è sentito niente. Ma prova a cantare a Sanremo e c'hai un rutto incastrato qua... Però top abbiamo sperimentato anche il rutto ", ha detto prima di lasciare i microfoni e tornare in hotel. Se non l'avesse rivelato lui nessuno l'avrebbe mai saputo. Ma si sa, per quanto Fedez voglia concentrarsi sulla musica, il suo egocentrismo è sempre un po' più forte.

E forse dopo tutto piace anche per questo. Ha strappato una risata dopo una canzone dura, sta vivendo un momento personale non particolarmente facile ma sta reagendo nel miglior modo che ha a disposizione, almeno pubblicamente.