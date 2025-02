Sanremo 2025, Fedez il favorito per il pubblico, ma la sua reputazione potrebbe affossarlo

Fedez e Carlo Conti

Manca poco all'inizio della 75a edizione del Festival di Sanremo che aprirà i battenti il prossimo 11 febbraio. Mentre Carlo Conti si prepara a fare il suo ritorno sul palco dell'Ariston, arginando il più possibile i drammi collaterali - il ritiro di Emis Killa e il caso Ferragnez in primis - cominciano già a girare le prime quotazioni sui cantanti che hanno più chance di arrivare al podio. Dopo l'ascolto delle canzoni, infatti, i pronostici hanno cominciato a riempire le pagine web e, come scrive l'agenzia adnkronos, la società di marketing digitale DeRev ha stilato, come ogni anno, una lista di favoriti sulla base della community online di ogni artista. Come si legge sul loro stesso sito, DeRev ha svolto la sua analisi dal periodo che va dal 2 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025, passando sotto la loro lente di ingrandimento le principali piattaforme social, vale a dire Instagram, TikTok, Facebook e X. I dati raccolti sono stati inseriti all'interno del DeRev Score, un algoritmo con il compito di calcolare la funzionalità e l'efficacia della presenza online degli artisti, tenendo conto del numero di follower, crescita del profilo e l'insieme delle interazioni. Per quanto riguarda le band, sono stati considerati solo gli account ufficiali delle stesse, senza considerare gli account personali dei vari componenti. Per esempio, dunque, i Modà vengono considerati solo attraverso i profili ufficiali della band.

Fedez il favorito del pubblico

Secondo questa analisi, il favorito alla vittoria sembrerebbe essere proprio Fedez - come pronosticato anche da Fabrizio Corona durante la presentazione del suo libro. Con tutti i suoi account social, infatti, Fedez può fare affidamento su un pubblico di affezionati che sfiora i 25 milioni di follower. Tuttavia questa volta il rapper deve vedersela con il crollo della sua reputazione avvenuto soprattutto nelle ultime due settimane. Dopo l'episodio di Falsissimo, in cui Fabrizio Corona ha svelato gli altarini di un matrimonio caratterizzato da tradimenti e bugie, Fedez è percepito in modo decisamente negativo da parte del pubblico, che non gli ha perdonato l'aver scritto all'amante prima del matrimonio con la Ferragni e durante la degenza in ospedale quando si è operato per il tumore che lo aveva colpito. Inoltre, se in passato Fedez aveva potuto fare affidamento anche sulla spinta dei follower di Chiara Ferragni - è storcia la "rimonta" fatta da Fedez e Francesca Michielin con Chiamami per nome, dopo l'appello sui social dell'allora moglie -, quest'anno il risultato potrebbe essere opposto. I follower di Chiara Ferragni, infatti, potrebbero scegliere di "boicottare" il cantante, votando per qualcun altro, in modo da "vendicare" il cuore spezzato della propria beniamina, che nel frattempo è stata "accusata" di aver aviuto una liason con Achille Lauro, anche lui in gara.

Sanremo 2025, gli altri concorrenti in cima alla classifica

Al secondo posto della classifica dei favoriti dal pubblico per DeRev c'è c'è Shablo, che su Instagram conta appena 243 mila follower. Tuttavia l'artista si presenterà sul palco dell'Ariston insieme a Gué, Joshua e Tormento. La loro unione porta a un numero di seguaci complessivo di oltre 5 milioni con un alto tasso di interazioni. I quattro rapper non fanno parte di una band, quindi DeRev ha potuto tenere conto dei dati degli account single dei cantanti. Al terzo posto si trova Olly, cantautore amatissimo dai più giovani che sebbene non possa contare su un numero stratosferico di follower (sono circa 630 mila), ha un numero di interazioni molto alto (2.2 milioni tra "mi piace", commenti e condivisioni). Inoltre, grazie anche alla sua "viralità" su TikTok, Olly è l'artista la cui community è cresciuta maggiormente nel periodo preso sotto esame dalla società. Subito dopo c'è Tony Effe, coi suoi 4.3 milioni di follower e un livello di interazioni appena inferiore a quello di Olly (2 milioni).

A chiudere la top five, infine, c'è, con 3.4 milioni di follower e le interazioni sullo stesso livello di quelle di Tony Effe.