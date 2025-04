"Baci interminabili e caschetto nero". Fedez ripreso con una nuova ragazza

Ascolta ora 00:00 00:00

La telenovela Ferragnez è finita ma i pettegolezzi che riguardano i due protagonisti faticano a placarsi. Se la regina delle influencer Chiara Ferragni si mostra sui social, Fedez viene paparazzato a sua insaputa. Questa volta il rapper è stato fotografato in discoteca mentre bacia appassionatamente quello che, apparentemente, sembra essere il suo nuovo flirt.

Il bacio in discoteca

Nel video, condiviso in esclusiva dal magazine Chi, si vede una ragazza giovane, un caschetto moro e il vestito lungo. Il magazine di Alfonso Signorini ha immortalato l'ex marito della Ferragni in compagnia di una nuova fiamma. C'è molta confidenza tra i due, i due ballano molto vicini e poi si scambiano un bacio passionale. A causa delle luci della discoteca è difficile risalire all'identità della ragazza. Pochi secondi di video che mostrano il rapper in compagnia di una giovane donna bastano al settimanale per descrivere la situazione con poche parole: “Caschetto nero, abito lungo rosso e baci interminabili”.

La clip risalirebbe al weekend passato, trascorso da Fedez tra il Twiga - il locale che Flavio Briatore ha venduto a Leonardo Del Vecchio - e il Jimmy’s. Secondo le indiscrezioni riportate da Chi, il rapper ha conosciuto la ragazza proprio al 'Jimmy’s', una delle discoteche più esclusive di Montecarlo.

Il rapper, infatti, ha trascorso lo scorso weekend proprio a Montecarlo in compagnia di alcuni amici. Non si ancora l’identikit della ragazza ne se sarà la nuova fiamma del rapper milanese. Dalla rottura con Chiara Ferragni l'artista non ha mai ufficializzato alcuna relazione.