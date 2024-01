Il bacio e l’abito bianco: i dettagli della nomina di Frederik e Mary di Danimarca

Frederik e Mary sono diventati ufficialmente i nuovi sovrani di Danimarca. A colpire l’attenzione del pubblico è stato il bacio che i due si sono scambiati sul balcone del Palazzo di Christiansborg, un momento romantico che ha fatto dimenticare il recente scandalo che ha travolto il Re. Ammirata e acclamata anche la Regina, che con il suo abito bianco ha voluto rispettare una consuetudine legata al suo nuovo ruolo.

Il bacio

Il 14 gennaio 2024 Frederik X è diventato il nuovo Re di Danimarca. La sua non è stata un’incoronazione, bensì un’intronizzazione. La tradizione danese, infatti, ammette semplicemente la nomina, la proclamazione del sovrano. Dopo la firma della regina Margrethe sull’atto di abdicazione Frederik si è affacciato dal Palazzo di Christiansborg, prima da solo, poi con il Primo Ministro Mette Frederiksen, poi ancora con la moglie e infine con tutta la famiglia. La sua commozione era evidente, gli occhi lucidi dicevano più di molte parole.

Il Primo Ministro ha proclamato Frederik nuovo Re attraverso tre invocazioni, verso destra, verso sinistra e verso il centro, a simboleggiare i tre angoli del regno, ovvero Danimarca, Groenlandia e Isole Faroe. Nel discorso alla nazione Sua Maestà ha dichiarato di voler proiettare la nazione nel futuro, ma di non poterlo fare da solo: “Avrò bisogno di tutto il sostegno della mia amatissima moglie, della mia famiglia, il vostro aiuto e di chi è più grande di tutti noi” , chiaro riferimento alle diverse fedi. Un’affermazione importante, che riveste di un valore ancora più ampio il ruolo della regina Mary.

Il momento più romantico della giornata è arrivato proprio quando Frederik e sua moglie si sono ritrovati da soli sul balcone e dopo essersi guardati negli occhi con aria felice e complice, si sono baciati. La folla ha esultato, dimostrando quanto la monarchia danese sia popolare, ma anche quanto sia stato apprezzato questo gesto pubblico d’amore, poiché simboleggia una spontaneità tutta nuova, ma anche la coesione della coppia reale. In un solo istante Frederik e Mary sono riusciti a cancellare settimane di pettegolezzi sulla presunta liaison tra il Re e la socialite Genoveva Casanova. Sul balcone del Palazzo reale non c’era spazio per le indiscrezioni, solo per una coppia unita e decisa a traghettare la Danimarca verso il domani.

L’abito bianco

Per l’intronizzazione la regina Mary ha scelto un vestito di Soeren Le Schimidt, cucito da Birgit Hallstein, che nel 2004 realizzò anche l’abito da sposa della sovrana, disegnato da Uffe Frank. A colpire particolarmente è stato il colore bianco, che ha una precisa simbologia. Rappresenta la purezza, naturalmente, ma anche la regalità, la luce. Infatti le Regine europee, per tradizione, indossano outfit candidi alle loro incoronazioni (ultima in ordine di tempo è stata la regina Camilla), come a voler mostrare che da quel momento in poi tutta la loro esistenza diventerà una sorta di libro bianco su cui la Storia e la monarchia scriveranno le loro pagine.

È l’inizio di un’esistenza al servizio delle persone, ma ciò non significa che le Regine saranno spettatrice passive. Al contrario, diventeranno protagoniste, contribuendo a riempire quelle “pagine”. Il bianco aveva un doppio valore in passato: le sovrana francesi lo indossavano durante la vedovanza. A porre fine a questa tradizione sarebbe stata Caterina de’ Medici (1519-1589) (o, secondo alcuni, Anna di Bretagna 1477-1514).

Inoltre non dimentichiamo che la bandiera danese è bianca e rossa: infatti Isabella, figlia di Mary e Frederik, indossava un abito di quest’ultima tonalità. Una accanto all’altra madre e figlia hanno ricreato proprio i colori del Paese. La Regina Mary ha scelto di sfoggiare anche la Danish Ruby Parure, i gioielli di diamanti e rubini (torna il colore rosso) che nel 2000 la regina Ingrid, moglie di Frederik IX di Danimarca, lasciò in eredità al nipote Frederik X per la sua futura sposa.