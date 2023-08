"Una beatitudine costante...". Miriam Leone annuncia la gravidanza

L’attrice Miriam Leone diventerà presto mamma. Ad annunciarlo la stessa ex Miss Italia nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Così, nel nuovo numero del magazine, in uscita domani, l’amatissima siciliana ha deciso di condividere l’inizio di questo nuovo capitolo della sua vita, decisamente “un nuovo viaggio”.

L’annuncio della gravidanza

In diverse pellicole Miriam si è trovata ad interpretare il ruolo di madre, ma questa volta vivrà in prima persona l’esperienza della maternità. L’attrice ha confessato che il modo in cui si è resa conto di essere in dolca attesa è stato molto particolare, ben prima di effettuare il test rivelatore: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”, ha spiegato a Vanity Fair. Certamente, una notizia meravigliosa per Miriam che, prima di pensare a mettere su famiglia, ha voluto realizzarsi da un punto di vista professionale: “Una donna deve avere sempre il diritto di scegliere se diventare madre oppure no. Io ho avuto la fortuna di poter decidere”, ha detto. Poi ha proseguito: “Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso”. Così, ha aggiunto: “Sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato”.

L’amore con Paolo Carullo

Miriam è molto riservata sulla sua vita privata esattamente come il marito Paolo, imprenditore di origini siciliane. I due si sono sposati nel settembre del 2021 nella terra natale di entrambi, la Sicilia; infatti, l’attrice è nata a Palermo, mentre il marito a Caltagirone. Tuttavia, il loro primo incontro è avvenuto in Toscana: “Ci siamo conosciuti a una festa. Ho trovato l‘unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all’altare”, aveva raccontato Miriam ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. In quell’occasione, l’ex Miss Italia aveva rivelato qualche dettaglio in più sulla relazione con il marito, definendo l’incontro con Paolo come uno di quelli che cambiano la vita per sempre: “Non avevo l’esigenza di sposarmi, quando ho incontrato mio marito ho detto ‘con lui sì’, è proprio la persona che fa la differenza”. Insomma, a quanto pare la vita di Miriam cambierà ancora una volta.