"Mi sono spaventata, ho lasciato la chat...". Cosa c'è dietro la rivelazione di Belen

Ospite del programma Stasera c'è Cattelan, Belen Rodriguez si è lasciata andare a delle confidenze relative anche ai figli e alla scuola. La showgirl argentina naturalizzata italiana ha infatti parlato del suo ruolo come mamma e del rapporto stretto con le famiglie dei compagni di classe di Santiago, il figlio avuto dall'ex marito Stefano De Martino.

Da tempo, dopo l'avvento dei social, molte madri hanno preso l'abitudine di ritrovarsi nelle chat di WhatsApp per parlare di diversi argomenti relativi alla classe frequentata dai propri figli. Nelle chat si discute degli insegnanti, delle gite, della mensa e di tutti quegli argomenti cari a ogni genitore interessato all'istruzione e al benessere del proprio bambino. Lo stesso vale per Belen, che ha provato a relazionarsi con le altre mamme nel gruppo social formato per discutere della classe di Santiago (11 anni appena compiuti). Come risultato, la showgirl ha preferito prendere presto le distanze. "Ho visto tre, quattro cose e mi sono spaventata" , ha rivelato ad Alessandro Cattelan, che la stava intervistando. "C'è mia madre, almeno credo, non chiedo anche perché un po' mi vergogno di non esserci" , ha aggiunto.

La conduttrice televisiva e modella ha poi ammesso di essere una mamma un po' "anarchica", che non segue dunque determinate regole nell'educazione dei figli, Santiago e Luna Marì (secondogenita avuta da Antonino Spinalbese). "Se pensano che faccia così solo perché sono Belen...non me ne frega" , ha dichiarato, annunciando che presto andrà con Santiago a EuroDisney. " Mi metto in posa nelle foto sulle montagne russe" , ha scherzato.

Belen ha comunque voluto chiarire di non aver abbandonato la chat delle mamme per vanità, o perché si ritiene superiore, come magari certe madri possono pensare. Non si ritiene affatto una persona poco amichevole. " Se pensano che me la tiro? Non me ne frega un grandissimo…. No…" , ha concluso.

Passando ad altre confidenze, la showgirl ha ammesso di non avere un buon rapporto col denaro. "Sono un disastro, ho speso molto di più di quello che avrei potuto fare. Sono generosa, in passato non ho dato il giusto valore, se non avessi avuto Antonia non avrei saputo gestirli, è capitato che qualcuno se ne approfittasse" , ha raccontato.