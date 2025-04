Belen e il trattamento Nad per "ringiovanire": di cosa si tratta

Ascolta ora 00:00 00:00

Da sempre molto attenta all'aspetto fisico e alle ultime innovazioni per poter allontanare i segni dell'età, la showgirl argentina Belen Rodriguez ha pubblicato sulle storie Instagram un trattamento di bellezza chiamato NAD mostrandosi nello studio di un noto dottore a Milano spiegando nel dettaglio che è un trattamento anti-età ma con numerosi altri effetti benefici perché sono numerosi i miglioramenti che può ottenere l'organismo.

Di cosa si tratta

Nel dettaglio, la molecola di cui ha parlato la 40enne showgirl argentina è direttamente coinvolta nel metabolismo cellulare e nell’invecchiamento ed ha un ruolo attivo in numerosi processi biologici tra cui la riparazione del Dna e la produzione di energia. Con il termine NAD si parla di Nicotinamide Adenina Dinucleotide che nel nostro organismo si può trovare nella forma ossidata (NAD+) o ridotta (NADH) come spiegano gli esperti del settore. In base all'età, la concentrazione di questa molecola diminuisce gradualmente e il suo abbassamento favorisce l'invecchiamento cellulare.

Quali sono i benefici

" Alcuni benefici del NAD includono miglioramento dell'energia cellulare, supporto alla riparazione del Dna, promozione della rigenerazione cellulare, rallentamento dei segni d'invecchiamento, miglioramento della qualità della vita, miglioramento della lucidità mentale, della concentrazione e della memoria ", ha scritto la modella mostrando il braccio e il trattamento che viene effettuato per endovena. Ma i benefici elencati da Belen non sono ancora conclusi perché comprendono anche un " miglioramento della sindrome di affaticamento cronico, del funzionamento del sistema immunitario, protezione del fegato dagli effetti dell'alcol, contrasto dagli effetti collaterali della zidovudina, un farmaco utilizzato nel trattamento dell'Aids ".

Durata e costi

Insomma, davvero molteplici benefici: il trattamento della Rodriguez è stato effettuato dal dottore Michele Bonaccorso, esperto in ossigeno-ozonoterapia e ormoni bioidentici. L'infusione endovenosa avviene in modo lento per la durata di circa 90 minuti: gli esperti del settore consigliano di fare un ciclo completo di almemo 3-4 sedute settimanali e successivamente mantenersi con una seduta una volta al mese. I costi sono in genere standard e stimati in circa 180-200 euro.

Accanto al trattamento di bellezza, nelle ultime ore è tornato ad impazzare il gossip non tanto sulla relazione sentimentale dello showgirl quanto per i rapporti con il cognato, Ignazio Moser: i più attenti hanno visto che i due non si seguono più sui social e sono spariti anche i "mi piace" che reciprocamente si erano messi sui vari post. Cosa sarà accaduto? Sicuramente più significativo, però, è il post-dedica che la Rodriguez ha scritto per il dodicesimo compleanno del figlio Leon. " 12 anni amore mio, come vola il tempo.

Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te, sei un ragazzo in gamba, con un cuore e una sensibilità gigantesca, sei divertente, sei curioso, sei romantico, sei entusiasta, sei leale, sei carismatico, sei creativo, e tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi. Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta".