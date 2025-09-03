Belen nell'occhio del ciclone, rabbia per il video sulla moto d'acqua: cosa è successo

Belen nuovamente bersagliata dalle polemiche. Gli utenti dei social sono letteralmente insorti dopo che la showgirl argentina ha pubblicato un video in cui la si vede a bordo di una moto d'acqua, intenta a sfrecciare fra le imbarcazioni. In tanti, infatti, si sono chiesti se fosse effettivamente abilitata a guidare il mezzo, e tanto è bastato a scatenare la bufera.

Tutto, come abbiamo detto, è partito da un video. I commenti non sono mancati, e in breve tempo la Rodriguez si è ritrovata il post invaso da rimbrotti. Belen poteva guidare la moto d'acqua? La showgirl è in possesso della patente nautica? Queste alcune delle polemiche domande degli utenti. A passarci di mezzo è stata anche la madre della modella, Veronica Cozzani, che ha commentato il post della figlia con dei cuoricini. Il biasimo è calato anche su di lei. In poco tempo la donna è stata subissata di commenti negativi, come: "Per quello è così irresponsabile, la madre sempre ad applaudirla" , e "Genitori sempre accondiscendenti, babysitter forever. Allucinante".

Ma ad essere attaccata è stata soprattutto Belen. Infuriata per i commenti, la showgirl ha addirittura deciso di rispondere a qualcuno. A chi le chiedeva se fosse in possesso di patente nautica ha ribattuto: "Ma lei vive a casa mia per caso?" . Al rimbrotto non è poi seguito altro: dunque non sappiamo se la 40enne sia o meno in possesso del documento della discordia. Qualcuno ha poi fatto notare alla modella che, dal momento che c'erano barche, avrebbe dovuto diminuire la velocità. Anche in questo caso non è mancata la risposta piccata: "Sono andata anche molto più forte dopo, lo so fare bene". Insomma, fan inferociti e Belen che non ha fatto nulla per stemperare gli animi. Il risultato è stato una grossa polemica.

Ad ogni modo, non sappiamo che la showgirl sia in possesso della

patente nautica: si consideri però che per guidare la moto d'acqua, considerata un natante da diporto, è necessaria la patente nautica di, specie quando si parla di mezzi di una certa cilindrata.