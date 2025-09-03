Belen nuda al mare di notte: scoppia la polemica

Quando si parla di Belen Rodriguez le polemiche sono sempre dietro l'angolo. Questa volta a far discutere sono le ultime foto pubblicate dalla show girl argentina. Alcuni scatti che hanno fatto impazzire il web e, allo stesso tempo, hanno scatenato molti commenti negativi. Il motivo è presto detto: la modella si è mostrata completamente nuda, in acqua, durante le sue vacanza in Sardegna. Tanto è bastato per accendere i commenti. In breve tempo sono piovuti anche parecchi messaggi negativi, che hanno puntato il dito contro il presunto esibizionismo di Belen. Ecco cosa hanno scritto alcuni follower.

“Hai un figlio quasi adolescente, perché sei sempre nuda? A cosa ti porta? Sembra imbarazzante per i tuoi ragazzi, appena saranno più grandi! Dovresti curare più te stessa e volerti bene senza mostrare niente”, scrive una fan su Instagram. “Non si parla più di lei allora usa la tattica del nudismo” attacca un altro. “Ma io riconosco la bellezza di una donna e lei è bellissima senza dubbio, ma io mi vergognerei nel pubblicare certe foto. Perché? Che bisogno c'è?”, aggiunge una follower. “Bellissima non c'è nulla da dire, ma ostenta troppo la sua nudità: foto di maschere intime, bagni nuda in mare, la classe non vuole dire solo bellezza e ostentazione, si può essere bellissime mantenendo un decoro e una dignità soprattutto quando si hanno due figli!", sentenziano ancora.

Insomma, le foto di Belen Rodriguez hanno sconvolto il web.

Sono basatati un paio di scatti, in cui l’argentina appare completamente nuda, seppure di spalle, e immersa nel mare della Sardegna di notte per scatenare il presunto moralismo da parte di molti commentatori dei social. Intanto, gli scatti hanno subito catturato l’attenzione dei fan, conquistando migliaia di like e commenti.