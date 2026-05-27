Belen, nuovi dettagli sul ricovero. La prima chiamata dei carabinieri? Stefano De Martino

Nelle ultime ore ha fatto molto scalpore il malore che ha colpito Belen Rodriguez. Secondo le ricostruzioni , infatti, la showgirl avrebbe accusato un malore nella mattinata del 25 maggio, allertando un vicino di casa con le sue grida con cui chiedeva aiuto. Sarebbe stato proprio il vicino di casa, preoccupato, a chiamare il 112, con i soccorritori che si sono precipitati sul posto. In un primo momento, rendendosi conto che Belen Rodriguez era chiusa in casa, ai Vigili del Fuoco è stato chiesto di buttare giù la porta. Quando sono riusciti a farsi strada nell’appartamento, i soccorsi hanno poi portato la showgirl in codice giallo all’ospedale, dopo aver notato uno stato alterato della Rodriguez. Intanto, però, dietro le quinte si è svolta un’altra attività fondamentale. Mentre i soccorritori si preoccupavano subito di valutare le condizioni fisiche della donna che aveva gridato la sua richiesta d’aiuto, le autorità hanno raggiunto telefonicamente uno dei primi contatti di Belen Rodriguez, Stefano De Martino.

Come racconta Today , la comunicazione con il presentatore di Affari Tuoi era legata a due priorità. Da una parte, naturalmente, informarlo di quello che stava accadendo alla donna. Dall’altra, soprattutto, la preoccupazione era per le condizioni del figlio Santiago. Per fortuna, però, Santiago non era in casa quando Belen Rodriguez ha avuto il suo malore, perciò i soccorritori hanno potuto procedere in totale libertà. Nel frattempo, però, Stefano De Martino si è precipitato in via Brera, cancellando all’improvviso qualsiasi impegno professionale. Il presentatore e ballerino, infatti, avrebbe dovuto recarsi a Roma per procedere con la registrazione delle nuove puntate di Affari tuoi, ma De Martino non avrebbe vacillato nemmeno per un secondo. La produzione del preserale della Rai è stata dunque costretta a fermarsi e a rinviare le registrazioni, accettando la possibilità di collezionare ritardi sulla tabella di marcia. Stefano De Martino, invece, è andato subito dalla sua ex e, secondo le indiscrezioni emerse online, il suo intervento sarebbe stato fondamentale. “È corso subito da lei,” ha dichiarato una fonte presente all’intervento, riportata da Fanpage .

Sarebbe stato proprio grazie all’intercessione di Stefano De Martino che i soccorritori hanno potuto portare Belen Rodriguez in ospedale. Il leader di Affari tuoi avrebbe parlato a lungo con l’ex compagna, cercando di tranquillizzarla dopo il grande spavento e convincendola ad accettare il ricovero volontario.