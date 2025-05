Belen Rodriguez, ancora tensione con la sorella Cecilia: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

I dissidi tutti interni alla famiglia Rodriguez fanno discutere e le pagine di gossip continuano a interrogarsi sul presunto litigio tra le due sorelle più famose d’Italia. Da un mese a questa parte Belen e Cecilia Rodriguez sono al centro di una bufera che le vede non solo come protagoniste ma anche come avversarie. La tensione tra le due sembra essere alle stelle soprattutto dopo che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato che presto diventeranno genitori. Un gesto di Belen non è passato inosservato soprattutto dai fan della coppia e ha subito alimentato questa narrazione.

Ma facciamo un passo indietro. La sorella Cecilia aveva annunciato di essere incinta anche attraverso i suoi canali social ufficiali. Un modo per dare la bellissima notizia ai suoi follower e condividere la felicità con la sua famiglia. Belen, che inizialmente aveva apprezzato il post mettendo un like, ora avrebbe tolto il “mi piace” sotto il post della sorella che aveva annunciato di aspettare una figlia. I fan sia della coppia sia di Belen se ne sono accorti e da lì, come al solito, è iniziato un tam tam mediatico che getta delle ombre sulla famiglia Rodriguez. Le domande dei follower sono molte ma, a tenere banco, sono soprattutto le presunte motivazioni dietro questo presunto litigio tanto aspro quanto inaspettato.

Il dissidio è quantomeno strano vista la situazione che si trova a vivere Cecilia.

La sorella di Belen sta aspettando una bambina che, come confermato dal marito Ignazio Moser, è stata a lungo desiderata da entrambi. E mentre i fan sono molto felici, la freddezza di Belen continua a fare interrogare gli appassionati della materia.