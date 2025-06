Belen Rodriguez e lo shooting familiare con la grande assenza: tutto chiarito con Cecilia?

Ascolta ora 00:00 00:00

Fra le sorelle Rodriguez potrebbero esserci ancora degli attriti; a far preoccupare i fan è la rumorosa assenza di Cecilia all'ultimo shooting fotografico di famiglia a cui hanno partecipato solo Belen e Jeremias. Che fra le due sorelle sia accaduto qualcosa è chiaro, ma negli ultimi tempi tutto aveva fatto pensare a un riavvicinamento. Speranze vane, forse.

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez ha rilasciato un'intervista a Chi Magazine e proprio in quell'occasione ha parlato di Cecilia. Alla domanda sulla frattura con la sorella, la showgirl argentina ha spiegato che lei e Chechu discutono da sempre, riuscendo poi a riavvicinarsi. Come normalissime sorelle. Non si tratterebbe, insomma, di nulla di grave.

Pare chiaro, però, che il distacco sia piuttosto reale. A riprova di ciò c'è stato l'ultimo segnale che ha preoccupato i fan delle sorelle Rodriguez. Di recente c'è stato uno shooting fotografico realizzato per il brand Hinnominate, legato ai Rodriguez. Un progetto importante che coinvolge le due sorelle e il fratello Jeremias. Negli scatti pubblicati da Belen sui suoi canali social, ci sono però soltanto lei e Jeremias. Che fine ha fatto Cecilia?

Di Cecilia sappiamo che in questi giorni si trova negli Emirati Arabi insieme al marito Ignazio Moser. Non avrebbe quindi potuto partecipare allo shooting. Viene però da chiedersi perché le foto siano state scattate in un momento in cui Cecilia non c'era. Non era possibile aspettare il suo ritorno in Italia? Secondo i fan delle Rodriguez, questa sarebbe l'ennesima prova che fra le due sorelle ci sono ancora dei problemi.

Forse il litigio fra le due non è poi così passeggero. Altro segnale emblematico è che Cecilia non ha confermato quanto dichiarato dalla sorella a Chi Magazine.

Insomma, tutto fa pensare che le due sorelle non so siano ancora riappacificate.