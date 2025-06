Belen e Cecilia, pace fatta tra le sorelle Rodriguez? La foto riaccende le speranze

Ascolta ora 00:00 00:00

Belen da una parte e Cecilia dall’altra. La querelle tra le due sorelle Rodriguez va avanti da mesi. Nessuna delle dirette interessate ha mai voluto chiarire la questione con i rispettivi fan. Le pagine di gossip, però, continuano da diversi giorni a raccontare di qualcosa di molto grave che avrebbe fatto scoppiare un dibattito interno tutto familiare. Insomma, una lite che non avrebbe nessun modo di risolversi in tempi brevi. Tutto farebbe pensare a questo tranne a una foto che, proprio ieri, ha riacceso le speranze dei fan.

Una nuova storia sul profilo social di Belen potrebbe essere l’ultima speranza per gli appassionati della materia. Nella immagine vengono ritratte in spiaggia, sorridenti e sicuramente lontane dalla freddezza degli ultimi mesi. Il problema, però, rimane: la foto, infatti, sembra essere vecchia. Belen ha i capelli lunghi e non il suo nuovo caschetto e Cecilia non ha un filo di pancia. Una notizia in netto contrasto rispetto alla gravidanza annunciata il 12 maggio. Sulla quale, tra l’altro, la sorella non si è ancora espressa. Ma i dettagli non finisconi qui. Il profilo da cui la foto è ripostata è quello di Hinnominate, il brand di abbigliamento fondato proprio da Belen e Ceclia insieme al fratello Jeremias.

Le domande rimangono. Tra chi pensa che sia solo una mossa pubblicitaria o tra chi spera che invece le sorelle siano tornate in buoni rapporti, la verità è ancora lontana essere svelata.

Intanto, in molti hanno provato a collegare l’intera vicenda a Ignazio Moser, marito di Cecilia. A rivelarlo nella sua newsletter è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, il quale ha affidato una buona dose di responsabilità a