Belen Rodriguez paparazzata col nuovo amore: chi è Angelo Edoardo Galvano

Dopo la fine del tormentato matrimonio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez sembra avere ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale. I paparazzi del settimanale Chi l'hanno immortalata insieme alla sua famiglia, genitori compresi, alla prima di Celebrity Hunted, il reality al quale la showgirl ha partecipato in coppia con la sorella Cecilia, e alla serata c'era anche il nuovo fidanzato, Angelo Edoardo Galvano.

Il nuovo amore di Belen

L'uomo, siciliano 34 anni, non è un volto noto e da settimane mantiene un basso profilo, rimanendo con discrezione al fianco di Belen. L'argentina sembra fare sul serio con Galvano, tanto da averlo fatto conoscere ai familiari e persino alla piccola Luna Marì, la secondogenita della Rodriguez nata dalla relazione con l'hair stilyst Antonino Spinalbese. "E' un uomo molto riservato ma ci sarà anche lui al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che si celebrerà a giugno in Toscana", ha assicurato il settimanale Chi, rivelando qualcosa di più sull'identità di Angelo Edoardo.

Chi è Angelo Edoardo Galvano

"Non è famoso e non è del 'suo mondo'", fa sapere la rivista che per prima ha pubblicato le foto di Belen e Edoardo insieme. Galvano, 34 anni, originario della Sicilia è un esperto in tecnologie sostenibili, ingegnere impegnato nel settore energetico. A giudicare dalle immagini pubblicate dal settimanale Chi, Angelo Edoardo Galvano sembra avere fatto breccia nel cuore della showgirl ma anche dei Rodriguez, in particolare di mamma Veronica, la più critica e selettiva nei confronti di chi gravita attorno alla figlia. Lo aveva confessato giorni fa Belen, durante l'ospitata in radio da Alessandro Cattelan, parlando del perché è finita con l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. "Mia mamma ci litigava, sono volati i coltelli", aveva rivelato l'argentina.

Le foto insieme a casa di Belen

Da ormai due mesi Belen Rodriguez e Galvano si frequentano lontano da occhi indiscreti. In pubblico cercano di farsi vedere il meno possibile, ma in privato l'amore sembra andare a gonfie vele. "Dopo la visione di Celebrity Hunted, la sera seguente Angelo si è presentato a casa di Belen con la spesa", riferisce anche la rivista Chi. "Belen tiene molto a lui, con Angelo è tornata a credere nelle relazioni", conclude il settimanale di Signorini.

Per questo la showgirl argentina avrebbe tenuto nascosta per mesi la storia con Galvano e i due si muovono separati per evitare le attenzioni dei paparazzi.