Belen tradita anche dagli amici, Corona torna single, Nargi e Matri sotto le lenzuola, Cristian Totti e l'anello

Gli ultimi gossip del weekend vedono protagonisti i soliti volti noti. Da Fabrizio Corona (forse single) alla sua ex Belen Rodriguez, che continua a togliersi sassolini dalle scarpe. E poi ancora le confessioni piccanti di Federica Nargi e Matri e il presunto fidanzamento di Cristian Totti con la bella influencer.

Fabrizio Corona è tornato single?

Si dovevano sposare e invece... La storia d'amore tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri, modella ventitreenne, potrebbe essere arrivata al capolinea. I due non si fanno più vedere insieme da un po' e, nonostante i buoni propositi dell'ex re dei paparazzi (di sposare la fidanzatina), i rumors li danno per definitivamente "scoppiati". A fornire ulteriori indizi sulla probabile fine della relazione è stata Sara Barbieri, che su Instagram ha pubblicato un messaggio sibillino. "Nel mio silenzio sono rimasta per più di due anni e mezzo, la mia storia è molto complessa, come la mia persona e non mi vergogno di dirlo", ha scritto pochi giorni fa la Barbieri, lasciando intendere di avere preso le distanze da Corona: "Non credo nelle vendette, ma credo nelle rinascite, nel prendersi cura di sé stessi e di non arrendersi mai, anche quando spesso le persone che consideravi vicino a te aspettano di vederti cadere, di vederti finita. La miglior vendetta è cambiare occhiali, cadere, reagire e soprattutto vivere". Eppure dall'account Instagram di Sara non sono sparite le foto con Fabrizio. Ma allora, si sono lasciati oppure no?

Belen tradita anche dagli amici: "Tutti sapevano di Stefano"

Tradita dall'ex marito e pure dagli amici. A Belen Rodriguez non ne va bene una. Dopo avere parlato apertamente dei tradimenti di Stefano De Martino, l'argentina ha fatto un'altra confessione. Siccome l'intervista a Domenica In non bastava, la showgirl ha deciso di parlare con il settimanale Chi e si è tolta l'ennesimo sassolino dalla scarpa. "Quando ti lasci i nodi vengono al pettine e tutti cominciano a dirti: 'Lo sapevo'. E io rispondo: 'Ma perché non me l’avete detto prima?'", ha dichiarato Belen, senza però fare i nomi dei fantomatici amici che sapevano ma sono rimasti in silenzio. "Arrivano tutti a dirti cose che non sapevi e ti fanno male", ha concluso l'argentina. Begli amici.

Cristian Totti e Melissa Monti, ora spunta un anello

Mentre mamma Ilary e papà Totti si danno battaglia in tribunale per il divorzio, il figlio maggiore Cristian crede ancora nell'amore. Tutto merito della bellissima fidanzatina, Melissa Monti, che di professione (nonostante i 18 anni) fa l'influencer e persino l'imprenditrice (un marchio di abbigliamento). Totti junior e Melissa fanno coppia fissa da diverso tempo ma da lì a pensare alle nozze ce ne vuole. Eppure l'ultimo post della giovane ha alimentato i rumor su un possibile fidanzamento con tanto di promessa. Melissa ha condiviso una foto in gioielleria e nella caption ha usato un solo e inequivocabile emoji: l'anello di diamante. E tutti hanno gridato al matrimonio. Un po' prestino, no?!

Federica Nargi e Matri: "Dormiamo in camere separate, ma il sesso..."

Poco importa che lei sia un'ex velina e lui un ex calciatore, Federica Nargi e Alessandro Matri oggi sono anche due genitori con gioie e dolori annessi. Ospite del podcast di Diletta Leotta, la coppia ha raccontato come è cambiata la loro vita con l'arrivo delle due figlie. "Alla fine, dormiamo in camere separate", hanno ammesso: "Addormentiamo le bambine nella loro cameretta perché loro non si addormentano da sole. Poi a un certo punto della notte arriva una delle due in camera nostra e di conseguenza uno dei due passa nell'altra camera". Sul piano dell'intimità, però, neppure l'arrivo delle figlie è riuscito a scalfire la sintonia che c'è tra loro sotto le lenzuola. "Quindici anni insieme: se non funziona neanche il sesso siamo alla frutta proprio, quindi… è un bel piacere", ha detto Matri. E meno male.