Belen, virale il video dove barcolla e farfuglia. La showgirl rompe il silenzio

Il video di Belen Rodriguez intervistata al Vanity Fair Stories è diventato virale nelle scorse ore. La showgirl era tra gli ospiti dell'evento, ma davanti al pubblico accorso per assistere alla sua intervista l'ex moglie di De Martino è apparsa confusa e decisamente rallentata, quasi in difficoltà nell'esprimersi e nel mettere in fila qualche parola.

Il filmato, in cui Belen appare in forte difficoltà e fragilità, ha fatto letteramente il giro del web, facendo preoccupare i fan. I suoi sostenitori sono tornati infatti con la memoria al periodo della depressione, che ha colpito la showgirl lo scorso anno e hanno temuto una ricaduta. Per ore il silenzio di Belen ha alimentato dubbi e pettegolezzi sulle sue condizioni di salute, poi - visto il clamore suscitato dal video - Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio, parlando di quanto accaduto.

Il video di spiegazioni

Attraverso le storie del suo account Instagram Belen ha spiegando cosa è successo poco prima che salisse sul palco per l'intervista: " Volevo fare chiarezza su cos'è accaduto. Ho raccontato sempre degli attacchi di panico e della depressione che ho passato. Ne ho avuti tanti, uno dietro l'altro e vi garantisco che non è vita. L'altra sera, prima dell’intervista a Vanity Fair, ero senza i bambini, ero da sola, e mentre dormivo mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso. Ho preso un calmante per sentirmi meglio poi ne ho preso un altro e un altro. Il risultato è stato un rincoglionimento importante. Non è stato bello per me rivedermi così, è difficile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare una presa in giro. La verità è che ci tenevo a partecipare a quell'intervista e tante volte ho mancato lavori proprio per non presentarmi così" .

"per essere stato delicato in una situazione che era davvero fuori controllo

Ci sto lavorando, mi curo e lavoro tanto con lo psicologo

Infine Belen ha ringraziato il presentatore dell'evento" e prima di salutare i suoi follower si è detta molto dispiaciuta per l'accaduto e ha assicurato che si sta curando: "".