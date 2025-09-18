Bella Hadid in ospedale: preoccupano le sue condizioni a causa della malattia di Lyme

Dopo un periodo di silenzio, Bella Hadid è tornata sui social con un post che ha commosso milioni di fan. In un carosello di foto pubblicato su Instagram, la modella si mostra ricoverata in ospedale, con flebo, maschera d’ossigeno e visibilmente provata, ma determinata a non lasciarsi abbattere." Scusate se sparisco sempre, vi voglio bene ", scrive nella caption del post, accompagnando le immagini di un ricovero difficile ma vissuto con forza e speranza.

La super top model soffre della malattia di Lyme dal 2012, come anche sua madre Yolanda Hadid e il fratello Anwar. Una battaglia che ha scelto di combattere anche pubblicamente, diventando un simbolo di resilienza per tanti pazienti nel mondo.

Le immagini della malattia e della speranza

Le foto pubblicate da Hadid raccontano momenti duri ma anche intimi: eruzioni cutanee, trattamenti medici e attimi di quotidiana normalità vissuti tra le mura dell’ospedale. In uno scatto gioca a carte, in un altro si gode una serata “pizza e film” con i propri cari. In un'immagine fa il segno della vittoria, come a dire: “ Sarò io a vincere ”. Un arcobaleno fuori dalla finestra sembra essere il simbolo perfetto di quella speranza che Bella non ha mai perso.

Il post è stato inondato di commenti affettuosi e messaggi di supporto, soprattutto dai familiari. Gigi Hadid, sorella di Bella, scrive: " Ti voglio bene! Spero che possa sentirti presto bene, forte come ti meriti! ". La madre Yolanda, che ha combattuto la stessa malattia, la definisce: " Lyme Warrior " (guerriera della Lyme). E il padre, Mohamed Hadid, aggiunge: " Amo la mia supereroina, ora e sempre ".

Cos’è la malattia di Lyme?

Si tratta di un’infezione causata dal batterio Borrelia burgdorferi, trasmesso attraverso la puntura di zecche infette. I primi sintomi possono essere simili a quelli influenzali:

febbre

mal di testa

stanchezza

dolori muscolari e articolari

Uno dei segni distintivi è il rash cutaneo rosso che si espande dalla sede del morso, noto come eritema migrante. Se non diagnosticata e curata tempestivamente con antibiotici, l’infezione può evolvere in forme croniche che coinvolgono sistema nervoso, articolazioni e cuore. Nei casi più gravi, può compromettere la qualità della vita in modo significativo.

Prevenzione

Essendo molto diffusa negli Stati Uniti, soprattutto in aree boschive e rurali, la prevenzione è fondamentale. Le autorità sanitarie raccomandano: indossare abiti protettivi durante le escursioni, utilizzare repellenti specifici, controllare regolarmente il corpo e i vestiti per individuare eventuali zecche. La diagnosi precoce resta il metodo più efficace per evitare complicazioni a lungo termine.

Anche altre star l’hanno affrontata

Bella Hadid non è l’unica celebrità a convivere con la malattia di Lyme. Tra i personaggi famosi che hanno parlato pubblicamente della loro esperienza ci sono anche: Justin Bieber, che ha raccontato in un documentario le difficoltà fisiche e mentali affrontate per colpa della malattia.

, che ha vissuto un lungo periodo di inattività a causa di una forma acuta di Lyme., che durante il tour mondiale Forget Tomorrow aveva spiegato la sua fatica costante come conseguenza dell'infezione.