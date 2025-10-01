Benigni in auto col cellulare, snobba pure i fan. È polemica: "Icona del comunismo radical chic"

Polemica social contro Roberto Benigni, sorpreso a guidare con il telefono in mano. Oltre ciò, l'attore e comico toscano avrebbe addirittura ignorato alcuni fan incrociati per strada. Il video che lo riprende è divenuto virale, scatenando una vera e propria bufera sui social network.

Il fatto, stando a quanto si apprende, si è verificato a Roma. Una giornata normalissima per la Capitale. Poi, ad un tratto, l'autore del filmato si è reso conto che al suo fianco stava passando una Smart bianca con a bordo Roberto Benigni. Era proprio il famoso attore, e si trovava al volante della vettura. In tanti, fra automobilisti e passanti, se ne sono accorti. Qualcuno ha provato a richiamare l'attenzione del comico, non ottenendo alcuna risposta. Benigni non li avrà sentiti, oppure ha bellamente deciso di ignorarli? Ovviamente nessuno può saperlo, ma tanto è bastato a far infuriare gli utenti dei social.

Come se ciò non bastasse, l'attore stava guidando con il cellulare in mano, probabilmente impegnato in una telefonata. Una chiara trasgressione delle più basilari norme stradali. Va detto che Benigni, in quel momento, si trovava fermo al semaforo, ma il suo comportamento è stato comunque scorretto, oltre che rischioso.

Il video con protagonista Benigni è divenuto presto virale, e non sono mancati i commenti critici e indispettiti. "Roberto Benigni, icona del comunismo radical chic, guida senza cintura, cellulare in mano, facendo finta di non sentire il richiamo di un fan che alla fine... lo saluta ", scrive un utente. "Il sinistro medio.... Fai quello che ti dico, non fare quello che faccio io" , fa eco un altro. "Io sono io e voi non siete un c...o!" , commenta un altro internauta, citando addirittura Il Marchese del Grillo.

Una cosa

vaffa...

è certa, l'automobilista che stava cercando di ottenere unda parte di Benigni si è parecchio offeso, tanto che alla fine, come si sente nel video, lo ha ringraziato con un "