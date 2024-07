"Bivaccano in spiaggia con la parmigiana. Assurdo". Michelle Comi scatena la polemica sui social

Ascolta ora 00:00 00:00

Rissa estiva, contesa frivola, bagarre popolare. Comunque la si voglia chiamare l'ultima polemica scatenata dalla starlet dei social Michelle Comi ha letteralmente infiammato il web. Sud versus Nord, sfottò e offese e l'ultimo caso nato su TikTok è servito (e la visibilità assicurata).

Chi è Michelle Comi

Quello di Michelle Comi è un nome assai conosciuto dal popolo del web, soprattutto perché negli ultimi giorni l'influencer (e creatore tra le più popolari su Onlyfans) ha avuto modo di fare parlare di sè in più di un'occasione. Torinese, 29 anni, Comi è salita alla ribalta della cronaca più recente per avere fatto un appello rivolto a facoltosi uomini disposti a pagarle una vacanza di lusso con tanto di autista per fare shopping. Poi è stata la volta dello scontro social con la collega, Elisa Esposito - meglio conosciuta come la Prof del corsivo - con la quale ci sarebbe stata addirittura una rissa in un bar (documentata in un video diventato già virale in rete). Come se questo non bastasse, l'influencer è riuscita a scatenare l'ennesima polemica a seguito delle dichiarazioni rilasciate durante l'ospitata in un podcast, nel quale si parlava di Sud e abitudini alimentari.

Le dichiarazioni sul Sud

La polemica è esplosa a seguito dell'ospitata in un podcast, dove Michelle Comi si è lasciata andare a dichiarazioni sui generis sui meridionali e sulle loro abitudini: "Il profondo Sud per me sono ancora terre inesplorate, ancora non il passaporto. Non sono razzista ma è un po' strano il Sud. Per esempio, ho saputo che vanno in spiaggia e pranzano lì con la parmigiana, tipo bivaccano in spiaggia con impepata di cozze è un po' esagerato. È assurdo". La puntata del podcast sarebbe passata anche inosservata, ma la risonanza data alle parole di Michelle Comi da Giuseppe Cruciani a "La Zanzara" - che l'ha voluta ospite in radio due giorni fa - ha gettato benzina sul fuoco. Cruciani ha rimandato in onda alcuni spezzoni delle dichiarazioni dell'influencer sul Sud e sulle abitudini culinarie meridionali; frasi e parole provocatorie che hanno urtato la sensibilità di molti e accesso la bagarre in rete.

La feroce polemica sui social

Sotto al video de "La Zanzara" si sono accumulati decine di commenti di critica e alcuni anche di offese alla Comi e la situazione è degenerata, quando l'influencer ha pubblicato un video sarcastico su TikTok sulla reazione dei meridionali alle sue parole. Le critiche si sono moltiplicate e a queste si è aggiunta anche la voce dell’agricoltore e tiktoker di Bitonto Michele Monopoli. "Per te è solo una parmigiana. Invece non è così: quella è LA parmigiana.

È una differenza che tu, e quelli come te, non potranno mai capire. Ho molti amici del Nord che non vedono l'ora che arrivi l’estate. Vengono apposta al Sud per vivere questi momenti. Invece per te noi siamo strani". Storie di surreali polemiche estive.